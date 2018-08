Bundesliga führt Abseitslinien und Fan-Info beim Videobeweis ein

Die DFL führt zum Bundesliga-Start am 24. August kalibrierte Abseitslinien wieder ein, um den Video-Assistenten im Kontrollzentrum in Köln die Arbeit zu erleichtern. Zudem werden die Zuschauer in den Stadien durch kurze Textblöcke auf den Videowänden künftig informiert, warum der Videobeweis läuft. Letzte Detail-Absprachen zwischen DFL und DFB laufen, wie SPORT BILD berichtet.

Nach einem Kurzeinsatz zu Beginn der vorigen Saison wurden die Abseitslinien aufgrund erheblicher technischer Probleme gleich wieder abgeschafft. Nach dem reibungslosen Einsatz bei der WM in Russland durch die Fifa nimmt die Bundesliga jetzt einen zweiten Anlauf. Einen Video-Assistenten nur für Abseits wird es anders als bei der WM nicht geben, dazu fehlt dem DFB das Schiri-Personal. Umstrittene Szenen werden weiterhin nicht auf den Videowänden gezeigt. Quelle: SPORT BILD