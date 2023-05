Die Überraschungsmannschaften der Bundesliga

Die Bundesligasaison neigt sich dem Ende zu und der Abstiegskampf spitzt sich zu. So fertigte zuletzt der 1. FC Köln Hertha Berlin ab, weswegen die Hauptstädter in immer größere Schwierigkeiten geraten. Während die Hertha eine der großen Enttäuschungen der Saison ist, gibt es auch Überraschungsmannschaften. Mit dem Saisonende ist es an der Zeit, sich diese Gewinner anzuschauen.

Union Berlin

Während der „Big-City-Club“ Hertha vor dem Abstieg steht, ist der Stadtrivale Union Berlin eine der größten Überraschungen der Saison. Für eine lange Zeit war man sogar an der Tabellenspitze, mittlerweile machen sich Borussia Dortmund und Bayern München den Meistertitel untereinander aus. Bei den Sportwetten Deutschland auf Intertops sind derzeit die Münchner der Favorit auf den Titel mit einer Quote von 1,28 (Stand 19.05.2023). Die Erfolgsgeschichte der Union hat bereits vor einigen Jahren begonnen. Seit dem Aufstieg in die Bundesliga konnte man sich stetig weiterentwickeln und sich auf einen internationalen Platz vorarbeiten. In dieser Saison konnte man die Erwartungen erneut übertreffen. Mit dem Sieg über den SC Freiburg sollte einem Platz in der Champions League nichts mehr im Weg stehen. Den größten Anteil am Erfolg hat Trainer Urs Fischer, der die Berliner bereits seit der 2. Liga betreut. Er hat eine Stimmung in der Mannschaft geschaffen, in welcher jeder Spieler über sich selbst hinauswächst.

SC Freiburg

Der Trainer hat auch beim Erfolg des SC Freiburgs einen wichtigen Einfluss. Mittlerweile ist Christian Streich bereits seit 12 Jahren der Trainer im Breisgau. Dabei hat es sich für den Verein ausgezahlt, auch nach dem Abstieg im Jahr 2015 das Vertrauen in Streich zu behalten. Nicht nur hat er den Verein wieder in die Bundesliga geführt, in den vergangenen Jahren hat sich Freiburg zu einem Spitzenclub in Deutschland gemausert. Nach der internationalen Qualifikation im vergangenen Jahr wird man sich auch dieses Jahr wieder für die Europa League qualifizieren. Dabei war man für eine lange Zeit auf dem Weg in die Champions League, im Endeffekt wird man jedoch Union Berlin den vierten Platz überlassen müssen.

Mainz 05

Im Gegensatz zu Union Berlin und dem SC Freiburg wird sich Mainz 05 nicht für einen internationalen Platz qualifizieren. Dennoch darf man von einer positiven Überraschung sprechen. Seitdem Bo Svensson den Verein übernommen hat, konnte man den fix geglaubten Abstieg abwenden und sich in der oberen Tabellenhälfte etablieren. Solch eine konstante Leistung gab es bei den Mainzern seit Thomas Tuchel nicht mehr. Während Tuchel die Mainzer in seinen fünf Saisonen, dreimal in die obere Tabellenhälfte brachte, wird es Svensson in seiner dritten Saison bereits zum zweiten Mal schaffen. Es ist dementsprechend überraschend, dass Svensson noch nicht auf der Liste eines Spitzenclubs steht.

Wer hat das Potenzial für eine Überraschung in der kommenden Saison?

Neben den drei genannten Vereinen gibt es zwei spannende Teams, welche in der kommenden Saison für Furore sorgen könnten. Einerseits Werder Bremen. Die Bremer konnten ihre Leistungen nie konstant unter Beweis stellen. Sollten sie an diesem Problem arbeiten, könnten sie in der kommenden Saison einen Sprung nach vorn schaffen. Ähnliches gilt für Bayer 04 Leverkusen. Seitdem Xabi Alonso der Trainer ist, geht es stetig bergauf. In der kommenden Saison will man wieder im Titelkampf angreifen

