LSB-NRW: Der Sport wird die Regeln einhalten

Der Landessportbund in NRW ist erleichtert über die Ankündigung der Landesregierung in NRW, ab Anfang Mai das generelle Sportverbot in Vereinen wieder zu lockern.

"Wir werden bei einem verantwortungsvollen und schrittweise erfolgenden Wiedereinstieg akzeptieren müssen, dass die Möglichkeiten für einen solchen Einstieg nicht für jede Sportart und -disziplin gleich gut sind. Aber wichtig ist, dass es einen Anfang gibt", sagt Stefan Klett, Präsident des LSB NRW auf Anfrage der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Wir haben eine große Chance, der Politik ein gebündeltes Angebot zu machen: Mit unseren Vereinen und ihren qualifizierten Übungsleitern und Trainern sind wir in der Lage, die Einhaltung der notwendigen Regeln und Schutzmaßnahmen bei der Durchführung des Sportbetriebs vor Ort sicher zu stellen." Quelle: Rheinische Post (ots)