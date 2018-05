2. Bundesliga: Nürnberg macht Aufstieg perfekt

Der 1. FC Nürnberg hat am 33. Spieltag in der 2. Liga den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Der Club gewann am Sonntagnachmittag beim SV Sandhausen 2:0 und ist damit nach dem vorletzten Spieltag sogar Tabellenerster. Der bereits seit letztem Wochenende feststehende Aufsteiger Fortuna Düsseldorf fällt nach einem 1:1 gegen Holstein Kiel auf Platz zwei zurück.

Kiel selbst hat das Ticket für den Relegationsplatz sicher gelöst und wird gegen Wolfsburg, den HSV oder Freiburg um den Start in der nächsten Bundesliga-Saison spielen. Die weiteren Ergebnisse vom Sonntagnachmittag in der 2. Liga: Eintracht Braunschweig - FC Ingolstadt 0:2, 1. FC Union Berlin - VfL Bochum 3:1, FC St. Pauli - Arminia Bielefeld 1:0, SpVgg Greuther Fürth - MSV Duisburg 2:2, 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Heidenheim 1:0, FC Erzgebirge Aue - SG Dynamo Dresden 0:0, Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98 0:3. Quelle: dts Nachrichtenagentur