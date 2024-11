Tyson verliert Boxkampf gegen Paul - viele Übertragungsprobleme

Boxlegende Mike Tyson hat den mit Spannung erwarteten Kampf gegen Influencer und Boxer Jake Paul klar verloren. Der 58-Jährige wirkte bei dem Event in Arlington im US-Bundesstaat Texas zu keiner Zeit so, als hätte er eine Chance gegen seinen 31 Jahre jüngeren Gegner.

Tyson, der erstmals seit etwa 20 Jahren Pause wieder einen offiziell anerkannten Profikampf bestritt, wirkte bereits nach der ersten Runde erschöpft. Er konnte sich aber zumindest über die Zeit retten. Am Ende verlor er klar nach Punkten - die Punktrichter werteten den Kampf mit 80-72, 79-73 und 79-73 für Paul.



Für Netflix entwickelte sich das Duell derweil zum Desaster: Über den ganzen Abend meldeten Nutzer weltweit Störungen und Standbilder, und während des Hauptkampfes schien sich das Problem noch einmal zu verschärfen. Im Vorfeld hatten einige Analysten noch die Einschätzung geäußert, dass "Paul vs. Tyson" wegen der hohen Nutzerzahl von Netflix der meistgesehene Boxkampf aller Zeiten werden könnte.



Für den Streaminganbieter stellte der Kampf den Auftakt für eine Expansion in die Welt des Live-Sports dar. In den nächsten Monaten will Netflix unter anderem auch zu Weihnachten ein Spiel der NFL und ab Januar wöchentlich die Wrestling-Events der WWE übertragen.

