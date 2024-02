Diese Fußball-Legenden haben uns für immer verlassen

Franz Beckenbauer: Der Kaiser ist tot

Kaum jemand in der deutschen Sportgeschichte hat das Land jemals so geprägt, wie Franz Beckenbauer. Ob als Spieler, Trainer oder Funktionär, die Erfolge des Münchner bleiben für immer unvergessen. Der Status des deutschen Fußballs ist untrennbar mit seinem Namen verbunden, schließlich gehen zahllose Erfolge direkt auf ihn zurück.

Seine spielerische Eleganz, seine Intelligenz und seine Fähigkeit, ein Spiel zu lesen und zu steuern, gilt als beispielhaft für den modernen Fußball. Franz Beckenbauer definiert die Rolle eines Liberos neu. Welchen Status Beckenbauer in der deutschen Gesellschaft innehatte, zeigte sein Abschied. Das ganz Land verneigte sich in Ehrfurcht vor dieser Legende, die nicht nur den FC Bayern München oder die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft, sondern den Fußball weltweit geprägt hatte.

Der Kaiser gewann im nationalen Fußball alles, was es zu gewinnen gibt. Er war sowohl Welt- und Europameister als auch Vize-Welt- und Europameister. Wenn Fußballgeschichte geschrieben wurde, war Beckenbauer mittendrin. Doch dieser Erfolgslauf endete nicht mit seiner aktiven Karriere, ganz im Gegenteil. Als Trainer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft führte er diese zuerst zum Vize-Weltmeistertitel und vier Jahre später zum Weltmeistertitel. Er wurde nicht nur deutscher Meister, sondern holte den Titel auch in Frankreich. Daneben gewann er mit seinem Herzensverein FC Bayern München auch noch den UEFA-Pokal.

Nach seinem Rücktritt als Trainer wechselte er in die Chefetage des FC Bayern München, wo er ab 1996 insgesamt 15 Jahre lang den Klub als Präsident führte. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass der Verein zu einem der größten der Welt aufstieg. In seine Ära fielen zahllose Erfolge. Seither findet sich der FC Bayern München auch bei den Sportwetten der Buchmacher immer in der ersten Reihe, wenn es darum geht, den nächsten Sieger der UEFA-Champions League einzuschätzen. Das kommt nicht von ungefähr, schließlich zeigt sich der Klub seit langem sportlich wie finanziell höchst konstant. Doch selbst hier war die Karriere von Franz Beckenbauer noch nicht am Ende angelangt.

Als es darum ging, die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland zu holen, trat Franz Beckenbauer als Botschafter des Landes in die erste Reihe und warb für seine Heimat. Das Turnier entwickelte sich zu einem „Sommermärchen“. Obwohl sich der Kaiser später in diesem Zusammenhang mit Schmiergeldvorwürfen herumschlagen musste, änderte dies nichts an seinem Ausnahmestatus im Weltsport. Franz Beckenbauer starb am 7. Januar 2024 im Kreise seiner Familie in Salzburg.

Pelé: Der Größte aller Zeiten

Die Antwort auf die Frage nach dem besten Fußballer der Geschichte beschäftigt Fans seit vielen Jahrzehnten. Für die Fans von Edson Arantes do Nascimento steht die Antwort allerdings seit langem fest. Pelé, wie er sich nannte, wurde schon in jungen Jahren zu einem Phänomen. Sein Torinstinkt, gepaart mit einem außergewöhnlichen Können, machten ihn schnell zu einer Sensation am Platz.

Als Spieler konnte er Begegnungen aufgrund seiner Klasse im Alleingang entscheiden. Als einziger Spieler der Fußballgeschichte wurde der Brasilianer dreimal Fußball-Weltmeister. Dieser Rekord wird wohl nie gebrochen werden. Im Laufe seiner Karriere erzielte Pelé mehr als 1.000 Tore, das machte ihn zu einer Ikone des Weltfußballs. Doch seine Anziehungskraft beschränkte sich nicht nur auf seine Rolle am Platz.