3. Liga und FFBL live bei MagentaSport: Nach Wolfsburgs 0:4 - FCB-Frauen fast Meister Limit war nicht genug: Osnabrück lässt 2 Punkte liegen, Dabrowski trotzt RWE-Fans, die seinen Rauschmiss fordern

Osnabrück lässt beim 2:2 gegen den Drittletzten Meppen im Aufstiegskampf 2 wichtige Punkte liegen. Sein VfL sei "ans Limit gegangen", findet Trainer Tobias Schweinsteiger und fordert von seinem Team mit nunmehr 64 Punkten nur 2 Zähler vor den Aufstiegskandidaten Elversberg (70 Punkte), Dresden (66 Punkte), Wiesbaden (66 Punkte) und 1. FC Saarbrücken (65 Punkte) entfernt: "Wir müssen weitermachen. So Fußball spielen wie am Anfang und am Schluss. Dann ist mir nicht bange, dann werden wir noch ein paar Punkte holen. Alles andere können wir eh nicht beeinflussen." Der SV Meppen hat mit 34 Punkten noch 4 Punkte Abstand auf den Nichtabstiegsplatz. RW Essen ist nach dem späten 2:2 gegen TSV 1860 München mit 41 Punkten hingegen fast gerettet. Mindestziel also erreicht - dennoch gibt´s rund 500 Fans, die mit bedruckten Schals "Dabrowski raus" fordern. Essens Trainer erklärt dazu: "Ich bin ein stabiler Mensch. Ich habe keine Angst vor Herausforderungen. RWE ist eine Herausforderung!" Christoph Dabrowski weiter: "Für mich ist doch das Entscheidende, dass der Verein mit mir ganz vertrauensvoll zusammenarbeitet."

In der FFBL gibt´s eine Vorentscheidung um die Meisterschaft: durch das 0:4 des Zweiten VfL Wolfsburg beim Dritten Eintracht Frankfurt stehen die Frauen des FC Bayern München mit 4 Punkten Vorsprung so gut wie sicher als Deutscher Meister fest. Wolfsburg Trainer Tommy Stroot zum 0:4: "Die Leistung ist nicht akzeptabel in vielen Belangen für eine Mannschaft, die einen anderen Anspruch hat an sich selbst."

VfL Osnabrück - SV Meppen2:2

95 Minuten Vollgas-Fußball und ein 2:2, das keinem Klub so richtig hilft: Meppen nun mit 34 Punkten noch 4 Zähler auf den Nichtabstiegsplatz, Osnabrück verliert 2 Punkte auf einen Aufstiegsplatz. Trainer Tobias Schweinsteiger bedauerte eine nicht optimale Chancenverwertung: "Wir haben alles rausgehauen. Wir haben Chance um Chance erspielt hat heute leider nicht sollen sein. Wir müssen weitermachen. So Fußball spielen wie am Anfang und am Schluss. Dann ist mir nicht bange, dann werden wir noch ein paar Punkte holen. Alles andere können wir eh nicht beeinflussen."

Sein Gesamtfazit: "Wir sind bis ans Limit gegangen. Dann ist das halt schade, dass du das 3.2 nicht machst. Weil das hätten wir uns deutlich verdient."

"Zweite Halbzeit haben wir´s korrigiert. Wir verbuchen den Punkt als Erfolg", sagt Meppens Rückkehrer Luca Tankulic. "In den ersten 30 Minuten finden gar nicht statt", monierte Trainer Ernst Middendorp und will "die Dorfkirche da platzieren lassen, wo sie hingehört" - und meint damit: "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die aufsteigen will. Wir haben nach wie vor gewisse Schwierigkeiten mit einer Anzahl von Spielern, wo ich gucken muss, weil da 90 Minuten nicht möglich sind. Das ist natürlich nicht immer dienlich.. ..Wir wissen schon, wo wir wettbewerbsfähig sein können."

RW Essen - TSV 1860 München 2:2

Fast sicherer RWE-Klassenerhalt mit 41 Punkte in letzter Sekunde: Routinier Engelmann bugsiert einen Querschläger in der Löwen-Abwehr über die Linie. Ein Duseltor und weiter Fan-Stimmung gegen den RWE-Trainer Christoph Dabrowski, der sagt dazu: "Ich bin ein stabiler Mensch. Ich habe keine Angst vor Herausforderungen. RWE ist eine Herausforderung. Hier sind 18.500 Zuschauer im Stadion gewesen - wieviel haben jetzt gepfiffen?.....Für mich ist doch das Entscheidende, dass der Verein mit mir ganz vertrauensvoll zusammenarbeitet. Dass wir den Mut haben, zusammen die Dinge zu verändern. Zusammen den nächsten Schritt machen. So lange das Verhältnis so ist und intakt ist, bin ich zufrieden mit meinem Job hier."

Dabrowski sah eine "super 1. Halbzeit", in der 2. Halbzeit seien "die Körner aus" gewesen: "Der Punkt ist natürlich Gold wert nach hinten raus."

Simon Engelmann, wechselt zu Rödinghausen in die Regionalliga, bescherte Essen in der 95. Minute: "Natürlich malt man sich das so aus, dass man irgendwie den Abschied kriegt, den man sich wünscht. ...Das war für mich schon ein hartes Jahr. Wir haben 2 kleine Söhne und ich habe nicht so viel Zeit für sie gehabt, wie ich das gerne hätte. Deswegen wollte ich schon wenig näher wieder nach Hause. Ich hätte mir schon vorstellen können, nochmal um ein Jahr zu verlängern. Aber da hat am Ende nicht alles zusammengepasst."

"Das fühlt sich an wie eine Niederlage", sagt der 2:1-Torschütze Fabian Greilinger.

Sechzig-Trainer Maurizio Jacobacci sieht´s nach einer guten 2. Halbzeit ähnlich: "Wir hätten den Sieg verdient."

Weil der TSV 1860 einen Mittelfeldplatz belegt und quasi schon mit der Planung für die Saison begonnen hat, kursieren auch Gerüchte um diverse Abgänge - eines betrifft den Ausgleichstorschützen Deichmann, den Jacobacci "sehr vermissen" würde: "Es liegt nicht in unserer Hand. Wenn höher Platzierte aus der 2. Liga vielleicht an Deichmann dran sind, dann wissen wir, dass das Finanzielle eine Rolle spielt."

Vorentscheidung in der FFBL - Eintracht Frankfurt leistet Spitzenreiter FC Bayern München beim 4:0 gegen den Zweiten Wolfsburg "Meister-Hilfe".

Die Münchnerinnen hatten am Freitagabend mit einem 1:0-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim vorgelegt.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 4:0

Vorgewarnt war der VfL: der Dritte Frankfurt hat noch kein Heimspiel verloren. in der Begegnung gegen Wolfsburg legt die Eintracht in der 1. Halbzeit gleich 2:0 vor und erhöht nach der Pause auf 4:0.

Eintracht Trainer Niko Arnautis über das Ziel Quali Champions League: "Ich glaube, das ist das beste Spiel, was wir gespielt haben, seitdem ich Trainer bin. Wir können alle die Tabelle lesen, aber wir sind noch nicht durch. Wir spielen jetzt nächste Woche Potsdam und da wollen wir es festmachen. Aber erst mal genießen wir heute, weil die Mannschaft einfach ein sensationelles Spiel gezeigt hat. Wir wollen das Ziel erreichen und da brauchen wir noch einen Punkt beziehungsweise einen Sieg. Es sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben uns das Spiel genau so vorgestellt, das war einfach Weltklasse."

Wolfsburg Trainer Tommy Stroot: "Die Leistung ist nicht akzeptabel in vielen Belangen für eine Mannschaft, die einen anderen Anspruch hat an sich selbst. Wir waren nicht in der Lage, dieses Spitzenspiel als Spitzenspiel anzunehmen. Wir haben ein Highlight nach dem anderen. Diese Mannschaft, die auch um ein Triple spielen möchte, die diese Qualität auch hat, die muss auch in der Lage sein, mit solchen Dingen umzugehen und so ein Spitzenspiel wie heute trotzdem als Spitzenspiel auch anzunehmen. Und da waren die Frankfurter heute in allen Belangen gieriger, aggressiver - und vor allem in der ersten Halbzeit bis zum 0:1 waren wir in den Bereichen einfach nicht da."

Zum Titelrennen: "Grundsätzlich ist es so, dass Bayern mit den 4 Punkten es sich wahrscheinlich nicht mehr nehmen lässt. "

MagentaSport-Expertin Tabea Kemme sah nach dem 0:4 die Meisterschaft "so gut wie weg":

"Frankfurt ist vielleicht noch auf dem Weg zur Vizemeisterschaft. ... Frankfurt hat es einfach megagut gemacht. Eine Glanz-Leistung von Frankfurt." Damit ist die Meisterschaft (für Wolfsburg) "so gut wie weg."

