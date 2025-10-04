2. Bundesliga: FCN-Last-Minute-Stoß dämpft Fortuna – SCP entführt Punkte aus Braunschweig

Die DFL-Partien am Freitag endeten mit zwei Auswärtssiegen: Nürnberg gewann bei Fortuna Düsseldorf 3:2, Paderborn setzte sich in Braunschweig 2:1 durch. Bestätigt werden die Ergebnisse durch fussballdaten.de und die Liveticker von sport.de sowie Sky.

In Düsseldorf erlebten die Fans ein Auf und Ab: Der 1. FC Nürnberg ging durch Lubach früh in Führung, musste nach dem Ausgleich von El Azzouzi erneut zittern, verwandelte aber durch Justvan per Handelfmeter und – nach dem zwischenzeitlichen 2:2 durch Rasmussen – durch den späten Treffer von Finn Ole Becker zum 3:2 die entscheidenden Chancen. Für den FCN ist es ein emotional wichtiger Auswärtssieg, der in einer intensiven Schlussphase reifte.

Parallel in Braunschweig nutzte der SC Paderborn seine Effizienz. Die Gastgeber kamen zwar zwischenzeitlich zurück, letztlich behielt der SCP jedoch die Nerven und brachte das 2:1 über die Zeit. Der Erfolg festigt Paderborns Platz in der Verfolgergruppe und setzt der Eintracht einen Dämpfer im Kampf um Konstanz.

Ergebnisse (03.10.2025):

Fortuna Düsseldorf – 1. FC Nürnberg 2:3 (0:1) – Tore: 0:1 Lubach (25.), 1:1 El Azzouzi (67.), 1:2 Justvan (80., Handelfmeter), 2:2 Rasmussen (83.), 2:3 Becker (85.).

Eintracht Braunschweig – SC Paderborn 07 1:2 (0:1).

Quelle: ExtremNews



