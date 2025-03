Award Show und PENNY DEL 1. Playoff-Runde: Eisbär Leo Pföderl holt 2 Titel: "Aber der wichtigste Titel fehlt noch!"

Zuschauerrekorde, technische Innovationen und Spannung bis zum letzten Spieltag: Nachdem die DEL mit Playoff-Beginn in die heiße Phase der Saison gestartet ist, wurden bei der DEL Award Show in Köln die erfolgreichsten Akteure der "besten Hauptrunde aller Zeiten" ausgezeichnet. Gewählt wurden die Sieger in den verschiedenen Kategorien von den Kapitänen der 14 Clubs, ihren Trainern und Sportdirektoren sowie von Vertretern der PENNY DEL, Fans, MagentaSport-Experten und des Fachmagazins "Eishockey News".

Leo Pföderl von den Eisbären Berlin wurde als "Spieler des Jahres" ausgezeichnet. Der mit 71 erzielten Punkten und mit 45 gegebenen Assists beste Vorlagengeber der Hauptrunde, der zuvor auch zum Stürmer des Jahres ernannt wurde, ist seiner "Eisbären-Familie" sehr dankbar: "Seit ich da bin, machen wir einen guten Job, ich fühle mich sehr wohl. Sie tun alles dafür, dass es uns immer gut geht, dass wir unsere Leidenschaft so gut es geht ausüben können."

Erster Gratulant ist Bundestrainer Harold Kreis, der fast liebevoll über seinen Schützling berichtet: "Er wirkt sehr ernst, aber er hat ein unglaubliches innerliches Lächeln. Diese Freude bringt er aufs Eis." Auf den beiden Auszeichnungen will sich Pföderl aber nicht ausruhen, in den Playoffs hat er Großes vor: "Der wichtigste Titel fehlt noch."

Auch der ERC Ingolstadt räumt ab: Sportdirektor Tim Regan und Trainer Mark French erhielten die Trophäe des Hauptrundensiegers. Zudem wurde French zum Trainer des Jahres gekürt. In seiner dritten Amtszeit erreichte French mit dem Hauptrundensieg auch den vereinsinternen Punkterekord von 113 Zählern. Der Kanadier nimmt sich selbst zurück, überlässt seinen Spielern lieber das Rampenlicht: "Sie lieben es, Hockey zu spielen. Es ist eine Freude, diese Jungs zu coachen. Sie spielen aus purer Freude, sie lieben das Spiel. Es ist großartig, ein Teil davon zu sein."

Ein Teil des Teams ist auch Alex Breton, der in seinem "fantastischen ersten Jahr in Deutschland" zum Verteidiger des Jahres gewählt wird.

Sichtlich überrascht war Pinguins Bremerhaven-Torhüter Kristers Gudlevskis, der sich den Titel Goalie des Jahres schnappt: "Ich hatte eher Sorgen, dass ich überhaupt spiele und nicht, dass ich einen Award gewinne."

Als Junior des Jahres reiht sich der 20-jährige Kevin Bicker von den Löwen Frankfurt in eine prominente Reihe vergangener Preisträger wie Moritz Seider und Tim Stützle ein. "Wenn man die Eiszeit bekommt, muss man abliefern", so Bickers Tipp an junge Profi-Spieler mit dem Ziel, in der DEL zu spielen. "Es ist meine erste Playoff-Runde in der DEL. Es ist etwas ganz Besonderes, da mitspielen zu dürfen." In das 2. Spiel gegen die Straubing Tigers geht der frisch gekrönte Preisträger mit Zuversicht: "Jeder aus der Mannschaft wird nochmal 120 Prozent reinhauen, um weiterzukommen und dann gegen Ingolstadt in der nächsten Runde anzutreten."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des DEL Awards vom Montag. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Dienstag, ab 18.45 Uhr geht die 1. Playoff-Runde mit dem 2. Duell zwischen den Löwen Frankfurt und den Straubing Tigers (Stand 0:1) weiter. Ab 19.15 Uhr gibt´s Schwenningen gegen Nürnberg (Stand 0:1)

Leo Pföderl, Eisbären Berlin, Spieler und gleichzeitig Stürmer des Jahres: "Ich muss mich erstmal bei meinen Kollegen bedanken, ohne die gar nichts ginge. Allgemein bei der ganzen Eisbären-Familie. Seit ich da bin, machen wir einen guten Job, ich fühle mich sehr wohl. Sie tun alles dafür, dass es uns immer gut geht, dass wir unsere Leidenschaft so gut es geht ausüben können."

...über die zwei Auszeichnungen: "Der wichtigste Titel fehlt aber noch."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YjMyakFMM0Q5WklqZjV1VnkxWGx2M2JhSC9wY1UzWlAyemxZUm0rSmc2RT0=

Mark French, ERC Ingolstadt, Trainer des Jahres: "Ich schätzte die Gelegenheit sehr, die ich mit dieser Gruppe habe. Vom ersten Tag an war die Verbindung mit meinem Staff da. Ich sprach neulich mit den Spielern und das, was mir hängen bleibt, ist das: Sie lieben es, Hockey zu spielen. Es ist eine Freude, diese Jungs zu coachen. Sie spielen aus purer Freude, sie lieben das Spiel. Es ist großartig, ein Teil davon zu sein." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WUVud2pwdEZpTEtVWmZLdW9zbEE3YndaMC9NTy8xcjM5QzdYMVNISTh6VT0=

Harold Kreis, deutscher Bundestrainer, über Leo Pföderl: "Ich habe dich über die Jahre aus der Ferne gesehen. Letztes Jahr durfte ich dich als Spieler erleben in unserer Mannschaft. Ich habe den Leo auch im positiven Sinne als "No-nonsense-Spieler" kennengelernt - also als Spieler, der wenig Aufmerksamkeit braucht. Ein Spieler, der seine Leistung unabhängig vom Gegner immer auf dem höchsten Niveau hält. Er wirkt sehr ernst, aber er hat ein unglaubliches innerliches Lächeln. Diese Freude bringt er aufs Eis." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Nk11SlFRZFkxZXU3ajhndkhWNVNFdHZNYmRHK2hDbDdSL1V6b1B5Zzl3OD0=

Alex Breton, ERC Ingolstadt, Verteidiger des Jahres: "Es war ein fantastisches erstes Jahr in Deutschland. Wenn man mir das vor ein paar Monaten gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Aber jetzt stehe ich hier. Das ganze Team hat hart gearbeitet."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VVZqWmxRejBUMjkraU1uK0MwM0kzMktjbElHVEZWUE5FYy9IdnlaS3pVWT0=

Kristers Gudlevskis, Pinguins Bremerhaven, erneut Goalie des Jahres: "Ich bin sehr stolz. Ich habe das ehrlicherweise nicht erwartet. Dieses Jahr haben wir ein gutes Goalie-Duo mit Franzreb. Ich hatte eher Sorgen, dass ich überhaupt spiele und nicht, dass ich einen Award gewinne."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QjJWbUM2RTBNSlVYMlZpa1RXZ25QaGNWWG94cWtNRGIxdU5VeVluc1haQT0=

Kevin Bicker (20), Löwen Frankfurt, Junior des Jahres: "Disziplin ist eine ganz wichtige Sache, vor allem wenn man startet in das DEL-Geschäft und den Profisport. Man ist als junger Spieler noch nicht etabliert in der Liga, deshalb muss man Konstanz im Training vor allem bringen. In den Spielen, wenn man die Eiszeit bekommt, muss man auch abliefern. Man muss den Trainern und Zuständigen zeigen, dass man will. Irgendwann, wenn man gezeigt hat, dass man ready ist, bekommt man auch die Chance."

...über die 1. Playoff-Runde gegen die Straubing Tigers: "Es ist meine erste Playoff-Runde in der DEL. Es ist etwas ganz Besonderes, da mitspielen zu dürfen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MTl3M1J0eHg1ZU16djJYRk1DMmRNM3JlYWh0MkVndXFleUkyU05LMDRmND0=

Bicker über die Playoffs mit den Löwen Frankfurt gegen Straubing nach 2:1-Niederlage im 1. Spiel: "Es ist ein unglaublich wichtiges Spiel. Wenn wir verlieren, sind wir raus. Jeder aus der Mannschaft wird nochmal 120 Prozent reinhauen, um weiterzukommen und dann gegen Ingolstadt in der nächsten Runde anzutreten." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cmpYKzZvZXA5aUlqRGFyZzlqZmhVbTJaNXdRUWthd0dZejlWbmp0NkloYz0=

Eishockey live bei MagentaSport

Dienstag, 11.03.2025

1. Playoff-Runde der DEL

ab 18.45 Uhr: Löwen Frankfurt - Straubing Tigers

ab 19.15 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Nürnberg Ice Tigers

Donnerstag, 13.03.2025

1.Playoff-Runde: mögliches Spiel 3 ab 18.45 Uhr

Sonntag, 16.03.2025

DEL-Playoffs - Viertelfinals fix

ab 13.45 Uhr: Adler Mannheim - Red Bull München

ab 14.45 Uhr: Pingiuns Bremerhaven - Kölner Haie

Ab Dienstag, 01. April 2025: Halbfinale (Modus Best of 7)

Ab Donnerstag, 17. April 2025: Finale (Modus Best of 7)

Länderspiele und Turniere

Frauen WM: 10. - 20. April 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

WM-Countdown Männer: ab 16. April Slowakei - Deutschland

U18 WM: 24. April - 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

Männer WM: 09. - 25. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

Quelle: MagentaSport (ots)