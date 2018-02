Deutsche Biathleten verpassen Medaille in Mixed-Staffel

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang haben die deutschen Biathleten die erwartete Medaille in der Mixed-Staffel knapp verpasst. Gold ging an Frankreich, Silber an Norwegen und Bronze an Italien.

Das deutsche Quartett, bestehend aus Vanessa Hinz, Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier, Erik Lesser und Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer, war als Mitfavorit ins Rennen gegangen. Peiffer hatte den erkrankten Simon Schempp erst kurzfristig als Schlussläufer ersetzt. Hinz übergab fast zeitgleich mit den führenden Italienern an Dahlmeier. Wenige Sekunden dahinter folgten die Franzosen. Dahlmeier lief im Anschluss einen Vorsprung heraus. Lesser konnte den Abstand auf die Konkurrenz dann sogar noch etwas vergrößern. Schlussläufer Peiffer musste im Liegendschießen zwei Mal nachladen, woraufhin der Franzose Martin Fourcade ihn einholte. Im letzten Schießen leistete sich der Deutsche sogar eine Strafrunde und lieferte sich am Ende einen Zweikampf mit Dominik Windisch aus Italien um Bronze, bei dem Peiffer im Schlusssprint den Kürzeren zog. Allerdings war es zunächst unklar, ob der Italiener sich dabei regelkonform verhielt. Der Protest der deutschen Mannschaft wurde aber von der Jury abgewiesen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

