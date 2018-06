Fußball WM 2018 – Das Trikot macht den Unterschied

"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen die Deutschen". Dieses Zitat von Englands Stürmer Gary Lineker ging in die Geschichte ein als England im Elfmeterschießen das WM-Halbfinale 1990 gegen die Bundesrepublik Deutschland verlor. Da die WM 2018 in Russland vor der Tür steht, fragen sich wieder alle: Wer wird in diesem Jahr gewinnen?

Um diese Frage beantworten zu können, hat Ladenzeile.de die Trikots der bisherigen WM-Sieger in Bezug auf Farbe, Kragen und Muster verglichen und so die Gewinnwahrscheinlichkeit der einzelnen Teams ermittelt. Mehr als nur ein Trikot Trikots spielen eine viel wichtigere Rolle, als nur das Unterscheidungsmerkmal zwischen 2 Teams auf einem Feld zu sein. Die Farben der Trikots repräsentieren die Geschichte und die Werte eines Landes. Niederlande spielt in Orange weil es die Farbe der Königsfamilie ist, Kroatiens rote und weiße Quadrate repräsentieren die 25 Regionen des Landes, Italien spielt in Blau auch aus Respekt für die ehemalige Königsfamilie. Die Farben sind so repräsentativ für die einzelnen Länder, dass man viele Teams nach ihrer Farbe nennt: "Squadra Azzurra" steht für Italien, "Les Bleus" für Frankreich und "La Roja" für Spanien. Die Analyse der Trikots Um die möglichen Siegertrikots herauszufinden, wurden 3 Heimtrikot-Merkmale (die Farbe, der Kragen und das Muster auf dem Trikot) aller früheren Weltmeisterschaften analysiert und mit den teilnehmenden Mannschaften der WM 2018 verglichen. Das Trikot, das am ehesten von den Gewinnern getragen wird ist weiß, hat einen V-Ausschnitt und kein Muster.

Die Wahrscheinlichkeit mit diesen Eigenschaften zu gewinnen liegt bei 19,93%. Diese Mannschaften haben so ein Trikot: Deutschland, England, Polen und Iran. Unsere sehr "wissenschaftlichen Berechnungen" gehen davon aus, dass jedes Team aus dem Jahr 2018 die gleichen Gewinnchancen hat, wobei die Trikotmerkmale der vergangenen Siegerhemden das entscheidende Maß für den Erfolg sind. Wie stehen unsere Chancen? Deutschland ist der amtierende Weltmeister und erneut einer der Top-Favoriten auf den Titel. Auch laut der Trikot-Analyse gehört Deutschland in die Top 4 der Favoriten mit einer Gewinnchance von 19.93 %. Was die deutsche Mannschaft im Vergleich auszeichnet, ist nicht die große Anzahl einzelner Star-Spieler wie in Frankreich oder Brasilien, sondern der Teamgeist, der durch die Zusammensetzung der Teamspieler des Bundestrainers Joachim Löw entsteht. Es gibt vor EM oder WM Start immer wahnsinnig viele Prognosen. Wir haben uns überlegt, dass wir auch gerne unsere Schätzung abgeben würden, jedoch mit einem ganz anderen Ansatz. Wir haben uns die Frage gestellt: Was wäre, wenn bei der Antwort auf die Frage wer die WM gewinnt garnicht das sportliche entscheidend ist, sondern die Farbe und Form der Trikots. Also haben wir uns alle Heimtrikots der bisherigen Weltmeister angeschaut und mit den Trikots dieser WM verglichen.

Quelle: Visual Meta GmbH