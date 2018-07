Formel 1: Experten glauben an Vettel-Titel

Trotz seines Ausrutschers in der Sachskurve des Hockenheimrings glauben die Formel-1-Insider weiter an Sebastian Vettel.

„Alle hatten Probleme im plötzlichen Regen. Aber nur Sebastian rutschte an der einzigen Stelle raus, wo es nicht passieren durfte, weil dort das Kiesbett ein eingegrabenes Auto nicht wieder freigibt. Es war einfach nur Pech“, sagt beispielsweise Red Bull-Sportchef Helmut Marko. Er glaubt dennoch weiter an seinen Ex-Schützling: „Sebastian und Ferrari haben in diesem Jahr eindeutig das schnellste Paket. Das wird am Ende entscheidend sein. Mercedes braucht in dieser Saison immer Glück, um zu gewinnen. Wie in Hockenheim. Läuft aber alles normal, ist Ferrari vorn.“ Das liege mittlerweile auch am stärksten Antrieb im Feld. Marko: „Mercedes hatte vier Jahre den besten Motor, jetzt hat ihn eben Ferrari. Sie sollten das akzeptieren und keine schmutzige Wäsche waschen.“ Was der Österreicher meint: Immer wieder hinterfragt Mercedes öffentlich die Stärke des Ferrari-Antriebs. In den letzten vier GP soll Vettels Antriebseinheit mehr als 30 PS zugelegt haben. Eigentlich unmöglich. Marko dazu: „Wir bei Red Bull beteiligen uns nicht an diesen Gerüchten. Wir wissen, was Sebastian kann, auch was Motorentwicklung betrifft. Er hat mit dafür gesorgt, dass Ferrari Mercedes überholt hat.“

Quelle: SPORT BILD