3. Liga live bei MagentaSport: Mannheim - Aachen 2:1, Abstiegskampf spitzt sich weiter zu "

Mit Rückenwind nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale (Gegner ist Leverkusen) marschiert Arminia Bielefeld zum 4:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart II. Damit läuft´s auch nach dem 4. Ligasieg richtig gut für die Arminia , der nur 4 Punkte fehlen bis zum Relegationsplatz 3, 5 Zähler auf einen direkten Aufstiegsplatz - Dresden und Cottbus werden die Bielefelder als einen der härtesten Konkurrenten ausgemacht haben. "Es war ein souveräner Auftritt. Ich bin hochzufrieden. Es war eine perfekte Woche", freut sich Arminia-Coach Mitch Kniat. Neuzugang Joel Grodowski, 2 Tore und 2 Vorlagen, glänzte: "Es war allgemein ein sehr guter Tag, auch für mich. 2 Tore und 2 Vorlagen habe ich in letzter Zeit nicht so oft geschafft." Sportchef Michael Mutzel erklärt "die Alm" mit Blick auf Pokalgegner Leverkusen und Aufstiegsrennen zum Tempel: "Das war für keine Mannschaft einfach hier und wir haben gesehen, zu was unsere Mannschaft in der Lage ist, wenn alles gut läuft."

Der Abstiegskampf in der 3. Liga spitzt sich weiter zu! Für den VfB Stuttgart II ist es nach zuletzt 7 Punkten aus den vergangenen 3 Partien ein Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt allerdings nur 3 Punkte.

Mit dem 2:1-Sieg über Alemannia Aachen liegt der Waldhof als Tabellen-17. nur noch einen Punkt von einem Nichtabstiegsplatz entfernt.

Da steht noch Aufsteiger Aachen mit 31 Punkten, der etwas unverhofft in die Rote Zone gerät. Heiner Backhaus ist deshalb genervt: "Ich kann es nicht mehr hören, dass wir gut gespielt haben." Mannheims Trainer Bernhard Trares war "total glücklich. Heute war einfach Abstiegskampf, kämpfen, arbeiten, Zweikämpfe gewinnen. Und dann auch die nötigen Chancen ausnutzen."

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 26. Spieltag in der 3. Liga am Sonntag

Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart II 4:1

Mit dem Rückenwind von der Pokal-Sensation marschiert Arminia Bielefeld zum souveränen Heimsieg gegen den VfB Stuttgart II. Durch den 4. Ligasieg in Folge hat Arminia Bielefeld weiter Kontakt zu den Aufstiegsplätze: nur 4 Punkte fehlen bis Platz 3, 5 Zähler auf einen direkten Aufstiegsplatz. Für den VfB Stuttgart II ist es nach zuletzt 7 Punkten aus den vergangenen 3 Partien ein kleiner Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt allerdings nur 3 Punkte.

Mitch Kniat, Trainer Bielefeld: "Es war ein souveräner Auftritt. Trotzdem sind wir hinten raus etwas länger hinterhergelaufen, was gegen so eine Mannschaft auch normal ist. Ich bin hochzufrieden. Wir haben noch ein paar aus der A-Jugend aufs Feld bringen können, die sich das erarbeitet haben. Es war eine perfekte Woche. Ich höre hier immer dasselbe. Wenn wir zweimal verlieren, sind wir wieder kurz vorm Abstieg. Wenn wir dreimal gewinnen, dann sind wir schon längst in die Bundesliga aufgestiegen. Wir bleiben intern immer ruhig, auch in schwierigen Situationen. Entscheidend ist, dass man in Situationen, wo es mal nicht so läuft, stabil bleibt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Sk1lRzNLWGVVaGc1TVJKTzBtaUJaY290Z2NwUE45MzU3V0hnUnJ5cUFmbz0=

Joel Grodowski, 2 Tore & 2Assists für Arminia Bielefeld: "Es war allgemein ein sehr guter Tag, auch für mich. 2 Tore und 2 Vorlagen habe ich in letzter Zeit nicht so oft geschafft. Das Team und der Verein haben mich sehr gut aufgenommen. Ich fühle mich mit meiner Frau pudelwohl hier." Über das Halbfinale gegen Leverkusen. "Fußballerisch die beste Mannschaft in Deutschland. Mit unseren Fans im Rücken versuchen wir wieder alles rauszuhauen, aber es wird ein harter Brocken." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VGwxN3liY2NjUjJUTllUcm5tQnJEZzh2M3hJSDhjMDVQQ24rb2IrdkFWUT0=

Markus Fiedler, Trainer Stuttgart: "Wir haben eine fatale 1. Halbzeit gezeigt. Wir haben zu keiner Zeit das abrufen können, was wir uns vorgenommen haben. Sehr viele strukturelle Fehler, sehr viele Positionsaufgaben, die nicht erfüllt worden sind. Mit dem frühen Gegentor haben wir uns ein Ei ins Nest gelegt. Wir waren den Anforderungen nicht gewachsen, um einem Topteam auf Augenhöhe zu begegnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S3RWMysxbE9ySVdZM2hackVYd1gxK0JKL0NKNWpHdFRRZlFFaThYaFp3ND0=

Michael Mutzel, Geschäftsführer Sport Arminia Bielefeld, vor der Partie über die Halbfinalauslosung im DFB-Pokal. Dort trifft man auf den Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen: "Jetzt ist es der Double-Sieger, das ist eine große Herausforderung. Wir freuen uns drauf, das waren immer außergewöhnliche Abende im Pokal. Wenn man einen Top-Bundesligisten schlagen will, muss alles passen. Wir werden alles dafür tun es Leverkusen so schwer wie möglich zu machen."

Über die Bilder vom Sieg gegen Bremen. "Man merkt es bei den Jungs und auch im Stadion. Man ist in dieser Außenseiterrolle. Wir bereiten uns gut vor und haben immer das Gefühl, dass man denen auch wehtun kann. Dann haben wir immer einen Moment im Spiel, der zu uns kippt und dann sieht man, was hier los ist. Das war für keine Mannschaft einfach hier und wir haben gesehen, zu was unsere Mannschaft in der Lage ist, wenn alles gut läuft." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S0JKcTVNUURidytjeC9TM0c3b2sxaUxZRWR0b2d6MlBFajFBckZ0ZG1sMD0=

Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen 2:1

Nächster Sieg für den Waldhof! Julian Rieckmann sorgt für das 3. ungeschlagene Spiel in Serie der Mannheimer und drei wichtigen Punkten im Abstiegskampf. Das Team von Heiner Backhaus hingegen wartet seit 6 Spielen, dem 2:0 gegen Rot-Weiss Essen auf einen Sieg und rutscht in der Tabelle weiter ab. Nur noch ein Punkt trennt beide Teams auf den Rängen 16 (Aachen) und 17 (Mannheim).

Bernhard Trares, Trainer Mannheim: "Ich bin total glücklich, weil klar war, dass wir auf die zweiten Bälle gehen müssen, dass es kein spielerisch hochklassiges Spiel wird, dass wir auch das Spiel von Alemannia Aachen auch ein bisschen annehmen müssen, dass wir drüberspielen und dass wir nicht so oft in die Pressingsituationen kommen. Das haben wir in der 1. Halbzeit klasse gemacht. Wir haben viele Chancen rausgespielt. André Becker hätte 3 oder 4 Tore machen können oder müssen. Spielanteile waren mehr für Aachen, klar. Sie hatten natürlich ein Stück weit etwas zu verlieren, die Nerven sind dazugekommen. Heute war einfach Abstiegskampf, kämpfen, arbeiten, Zweikämpfe gewinnen. Und dann auch die nötigen Chancen ausnutzen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V2xUcWNDdnV6SWpscFVKdEJ2bkw3dTIycDR0VVl4amJlaXd3eEx0RUNROD0=

André Becker, Spieler Mannheim: "Es war sehr intensiv. Wir wussten vor dem Spiel, was mit Aachen auf uns zukommt, auch in was für einer tabellarischen Situation wir und Aachen uns befinden. Von daher war uns klar, wenn wir das Spiel ziehen, sind wir auf einen Punkt dran, haben eine super Ausgangssituation, dann auch viel noch in eigener Hand. Und das hat uns die Motivation gegeben heute wirklich alles reinzuhauen. Wir hatten die Kurve im Nacken, die uns die ganze Zeit auch nach vorne gepusht hat. Das hat man gesehen. Ich bin froh und dankbar über den Sieg und die 3 Punkte."

Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RDRZUUxtSGNiU0JhM1ZxZVRaWSt5MTdLcm9SRHkwNGdkYlZ5a1BZcjlFYz0=

Heiner Backhaus, Trainer Aachen: "Ich kann es nicht mehr hören, dass wir gut gespielt haben, weil wir Bälle in Bereichen erobern, wo du mit zwei Pässen vor dem leeren Tor stehen kannst. Du verlierst einen Ball, kriegst einen Konter. Aus dem Nichts fällt das 1:0. In so einer Aktion merkst du, dass die drei Innenverteidiger fehlen, so ehrlich müssen wir sein. Das 2. Tor, ein Standard, Lufthoheit von Becker, im zweiten Ball werden wir geblockt. Aber auch da fehlen die Innenverteidiger. Das ist brutal, was unsere Jungs hier hinnehmen müssen, weil wir eine Menge investieren. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Aber dann auch die Torchancen, die wir nicht ausspielen, 2 gegen 1 auf letzter Linie. Es waren heute so viele Möglichkeiten in der Entstehung, dass man das Spiel hier gewinnt. Da wird man müde von." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V20rUHFPNTIxNGZMdlFEOUo0NU5ubWo3Q3o0Q0tqdUJqN0Z3QjNsL01lST0=

Gianluca Gaudino, Spieler Aachen: "Es fühlt sich natürlich nicht gut an. Wir haben ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Klar, wir haben direkt mal eine Chance zugelassen, hatten aber da auch eine große Chance zum 1:0, haben uns dann aber in der 1. Halbzeit sehr gut präsentiert, wie ich finde. Trotzdem kriegst du das 1:0, kriegst bei einem Standard das 2:0, das du wegverteidigen kannst. Das tut sehr weh heute, vor allem, weil mit der Leistung mehr drin war." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T1UwdkFwQTNOaXB5b3Q5ZXB2UlJsdHNPd0prOVI2ZnhOMjJkM2llZmN2TT0=

Quelle: MagentaSport (ots)