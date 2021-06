Fußball-EM: Wales und Schweiz teilen die Punkte

Im zweiten Spiel der Fußball-EM-Gruppe A hat Wales in Baku gegen die Schweiz mit 1:1 unentschieden gespielt.

Die Waliser traten von Beginn an mutig auf und kamen in der 15. Minute zur ersten Großchance, als Moore nach James-Flanke das linke Eck anvisierte, aber von Sommer am Torerfolg gehindert wurde. In der 20. Minute hatte Schär auf der Gegenseite nach Ecke die Gelegenheit, aber sein Hackentrick aus fünf Metern landete bei Ward. Die Eidgenossen erspielten sich immer mehr ein Übergewicht und drückten die Männer von der Insel hinten rein. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte vergab Seferovic nach toller Vorbereitung von Embolo vom Fünfmetereck deutlich. Somit rettete sich Wales etwas glücklich torlos in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel klingelte es dann aber doch, als Embolo nach Shaqiris Ecke aus fünf Metern links einnicken durfte. Der Gladbacher Angreifer lieferte eine starke Partie ab und bereitete in der 52. Minute für Mbabu vor, der Wolfsburger verzog aus elf Metern aber deutlich. In der 65. Minute verpasste Embolo dann wieder selbst, als er aus elf Metern knapp das rechte Eck verpasste. Die schwache Chancenverwertung rächte sich in der 74. Minute, als Moore nach einer Ecke per Kopf ins linke Eck vollstreckte. Die Nati mühte sich anschließend noch um die erneute Führung, konnte den entscheidenden Treffer aber nicht mehr erzielen, ein vermeintliches Tor des eingewechselten Gavranovic in der 85. Minute wurde nach Videobeweis wegen klaren Abseits aberkannt. So teilten sich die Teams am Ende die Punkte.



Sie ordnen sich beide in Gruppe A mit einem Zähler hinter Italien ein, die am Freitag die Türkei mit 3:0 besiegt hatten.





Quelle: dts Nachrichtenagentur