Schweden verliert WM-Viertelfinale gegen England

Bei der Fußball-WM in Russland hat Schweden das Viertelfinale gegen England mit 0:2 verloren.

Harry Maguire brachte die Briten in der 30. Minute in Führung, Dele Alli legte in der 59. Minute nach. Nach einem auf beiden Seiten äußert schwachen Beginn waren die Engländer spätestens in der zweiten Hälfte klar dominant, Schweden kam praktisch zu gar keinen Chancen mehr und hatte auch Probleme beim Spielaufbau.



England steht am 11. Juli in Moskau im Halbfinale und spielt dort gegen Russland oder Kroatien um den Einzug ins WM-Finale.

Quelle: dts Nachrichtenagentur