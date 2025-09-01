2. Bundesliga: Kampfbetontes Remis zwischen Düsseldorf und KSC

Am vierten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf zuhause gegen den Karlsruher SC mit 0:0 unentschieden gespielt.

In einer von Beginn an umkämpften Begegnung waren Chancen wahrlich Mangelware. Erst in der 28. Minute wurde es mal brenzlig: Muslija flankte auf Lunddal und der köpfte knapp rechts neben das Gehäuse.



Direkt in der 30. Minute legte Muslija diesmal für Appelkamp auf und der Angreifer zielte etwas zu weit rechts. Damit hatte die Fortuna zur Pause etwas mehr fürs Spiel getan, das 0:0 war aber dennoch gerechtfertigt.



In Durchgang zwei mussten sich die Zuschauer erneut lange gedulden bis zur ersten Möglichkeit: In der 69. Minute flankte Muslija auf Appelkamp und dessen Kopfball entschärfte Bernat noch auf der Linie. Ansonsten war die Partie aber wirklich kein Augenschmaus und endete insgesamt folgerichtig ohne Tore. Gerade von Karlsruhe kam über 90 Minuten offensiv fast nichts.

2. Bundesliga: Fürth schlägt Magdeburg in torreicher Partie

Zum Abschluss des vierten Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg 4:5 gegen die SpVgg Greuther Fürth verloren.

Das Spiel begann mit einem frühen Führungstreffer von Noel Futkeu für Fürth in der 24. Minute, doch Magdeburg glich schnell durch Alexander Ahl Holmström aus. In der zweiten Halbzeit ging Fürth erneut in Führung, als Felix Klaus in der 63. Minute traf. Magdeburg konnte durch Holmström noch einmal ausgleichen, bevor Futkeu und Klaus mit ihren Treffern das Spiel wieder für Fürth drehten.

Nach Gelb-Rot für Alexander Nollenberger in der 72. Minute mussten die Hausherren das Spiel in Unterzahl beenden. Dennoch reichte es in der 84. Minute noch für den Anschlusstreffer durch Rayan Ghrieb, bevor Noah Pesch das Spiel in der 93. Minute tatsächlich noch ausglich. Der Jubel der Heimfans währte aber nicht lange, da Marco John in der achten Minute der Nachspielzeit doch noch für den Sieg der Gäste sorgte.

Durch die Niederlage rutschen die Sachsen-Anhalter auf den 15. Platz ab, während Fürth auf den zehnten Rang vorrückt. Für die Magdeburg geht es am 12. September in Bielefeld weiter, Fürth ist zwei Tage später gegen Kaiserslautern gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Kaiserslautern - SV Darmstadt 98 3:1, Dynamo Dresden - FC Schalke 04 0:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



