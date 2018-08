Wissenschaftler berechnen: FC Bayern München wird Meister, Bayer 04 Leverkusen Zweiter und Leipzig Dritter - Borussia Dortmund nur auf Platz vier

Pünktlich zum Start der Bundesliga haben die Wissenschaftler rund um das Startup www.KickForm.de ihre lange erwarteten Prognosen veröffentlicht. Schon jetzt, in der Woche vor dem Start der Bundesliga ist das Interesse wieder groß, denn KickForm.de bietet jetzt neben Prognosen für die erste, zweite und dritte Liga auch Vorhersagen für die anderen großen europäischen Ligen an.

Die Beliebtheit des Angebots von KickForm.de zeigte sich schon während der WM, an einigen Tagen mussten die Kapazitäten der Server erhöht werden, denn diese waren dem Ansturm der tipp- und wettbegeisterten Nutzer nicht mehr gewachsen.

Das zugrunde liegende Prognosemodell wurde von Prof. Dr. Andreas Heuer von der Universität Münster entwickelt. Schon in der Vergangenheit erwies sich das Modell als besonders stabil und zuverlässig bei der Vorhersage von Spielen, Toren und sogar dem Saisonausgang. Für viele Experten keine Überraschung ist, dass auch in diesem Jahr die Bayern dank ihres starken Kaders die höchsten Chancen (34,75%) auf den Meistertitel am Ende der Saison haben. Bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeiten geht das Münsteraner Team streng wissenschaftlich vor. "Wir berechnen unsere Vorhersagen nur auf der Basis von harten Daten. Für das eigene Bauchgefühl und die Meinungen von Experten ist da kein Platz" führt Jan Drücker von KickForm aus. "Insgesamt durchlaufen alle Saison- und Spielprognosen in jeder Liga 100.000 mal die Simulation". Wie gut die Mannschaften tatsächlich aus der Sommerpause kommen, muss sich also erstmal zeigen. "Unsere Fußballformel wird in jeder Saison von Spiel zu Spiel besser, am Anfang müssen die Mannschaften erst einmal zeigen, dass sie die Erwartungen, die sie aus den vorhergehenden Saisons geweckt haben, auch tatsächlich erfüllen", erläutert Dr. Heidjann von KickForm.de.

Neben den an sich schon komplizierten Vorhersagen für die Ligen bietet KickForm.de auch zu jedem Spiel eine Übersicht über Wettquoten verschiedener Anbieter im Vergleich zur eigenen Vorhersage an. Zusammen mit den Spielstatistiken ergibt sich so für die Fußballfans ein guter Überblick. Wem das noch nicht reicht, der kann mit der "Eigenen Formel" auch selbst direkt Einfluss auf die Prognosen nehmen.

Für den ersten Spieltag erwarten die Wissenschaftler erst einmal einen knappen Heimsieg des BVB gegen Leipzig.

Über KickForm.de

KickForm.de ist ein Fußballstartup aus der Universitätsstadt Münster und bietet Vorhersagen für die 1. 2. und 3. Bundesliga sowie für die großen europäischen Ligen an. Die Wissenschaftler aus Münster haben sich intensiv mit dem Thema Vorhersage von Fußballspielen beschäftig und liefern mit dem KickForm-Algorithmus die beste Vorhersage von Fußballspielen. Dabei berechnet KickForm.de Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang von einzelnen Bundesliga Fußballspielen und bietet eine Simulation der gesamten Bundesliga Saison. Das komplexe mathematische Modell beruht auf einem vom Physikprofessor Heuer entwickelten statistischen Verfahren, welches sich in der Vergangenheit als besonders treffsicher herausgestellt hat und von KickForm.de laufend weiterentwickelt wird.

Quelle: KickForm UG (haftungsbeschränkt) (ots)