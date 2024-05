Norris gewinnt erstmals Formel-1-Rennen

McLaren-Pilot Lando Norris hat den Grand Prix in Miami gewonnen - und damit sein erstes Formel-1-Rennen überhaupt. Er war bislang in der Formel-1-Geschichte der Rekordhalter der meisten Podestplätze, ohne je ein Rennen gewonnen zu haben.

Norris war von Position fünf gestartet und zwischenzeitlich auf seinen alten Mediums schneller unterwegs als Verstappen auf neuen harten Reifen. Nach einer Safety-Car-Phase in der 28. von 57 Runden konnte er locker die Führung übernehmen. Auf den weitere Plätzen folgten am Sonntag in Miami Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez, Hamilton, Tsunoda, Russell, Alonso und Ocon, Hülkenberg landete auf Position elf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur