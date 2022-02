3. Liga: Berlin - Braunschweig Osnabrück glücklich über 1:1 in Köln

Osnabrück bleibt nach dem rassigen 1:1 bei Viktoria Köln in 2022 und auch im 7. Spiel ungeschlagen. Zur Wahrheit gehört auch, dass der VfL davon viermal Unentschieden spielte. Weshalb Osnabrück mit 42 Punkten "nur" Fünfter bleibt, statt sich an Saarbrücken vorbei auf Platz 3 zu schieben. Trainer Daniel Scherning vermerkte nach dem 0:1-Rückstand, "dass es ergebnistechnisch ein kleiner Schritt war. Aber es ist immer wichtig, zurückzukommen."

Am Samstag spielt der VfL beim direkten Konkurrenten Braunschweig (ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport). Kölns Trainer Olaf Janßen gehört sicher zu den positivsten deutschen Fußball-Lehrern, selbst wenn die Viktoria spät durch Marseiler das 2:1 hätte machen müssen. "Ich habe den Jungs gesagt, dass ich nicht so fühle, dass wir 2 Punkte verloren haben. Ich finde, dass wir etwas gewonnen haben: dass wir überzeugt sein können von dem, was wir tun", so Janßen.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Montagspiels. Am Mittwoch geht´s schon wieder mit einem heißen Münchener Derby ab 18.45 Uhr weiter: Türkgücü gegen TSV 1860 München sowie Viktoria Berlin gegen Eintracht Braunschweig. Live bei MagentaSport.

Viktoria Köln - VfL Osnabrück 1:1

Köln holt seinen 30. Punkt und hält damit 5 Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze. Auch wenn mehr drin gewesen wäre - Viktoria-Trainer Olaf Janßen sieht wie immer vor allem das Positive: "Wir hatten endlich mal die Qualität auf dem Platz und beim Einwechseln, die wir uns wünschen. Die Energie war da, die Freude, dass die Jungs endlich mal fast komplett zusammenspielen durften. Diese Freude hat man gesehen....Osnabrück hat eine Offensive, die ist brutal schwer zu verteidigen. Wir haben da kaum etwas zugelassen. Das war ein schöner Fußballabend. Das war einfach klasse."

Über die vertanen Chancen, etwa durch Marseiler, der in der 88. Minute freistehend vergab: "Ich habe den Jungs gesagt, dass ich nicht so fühle, dass wir 2 Punkte verloren haben. Ich finde, dass wir etwas gewonnen haben: dass wir überzeugt sein können von dem, was wir tun."

Kölns bester Torschütze, David Philipp, traf mit einem wunderbaren Freistoß zum 1:0 und verpasste die erneute Führung nach einem Solo mit einem Pfostenabschluss: "Wie schön mein Tor war, ist am Ende nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir einen Punkt gegen den Abstieg geholt haben."

Osnabrücks Trainer Daniel Scherning: "Beide Mannschaften haben sich alles abverlangt, einen Riesenfight geliefert. Hintenraus war auf beiden Seiten alles möglich, weil wir mit offenem Visier gespielt haben. Ich bin nicht ganz unzufrieden mit dem Punkt....Man muss ehrlich sagen, dass die Großchancen am Ende bei Köln lagen."

Scherning nimmt aus dem Spiel mit "dass es ergebnistechnisch ein kleiner Schritt war. Aber es ist immer wichtig, zurückzukommen."

Quelle: MagentaSport (ots)