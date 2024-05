1. Bundesliga: Köln steigt ab - Stuttgart Vizemeister

Der 1. FC Köln steigt in die 2. Liga ab. Die Geißböcke verloren am 34. und letzten Spieltag beim FC Heidenheim mit 1:4.Aber auch ein Sieg hätte den Kölner nichts gebracht, denn parallel siegte Union gegen Freiburg 2:1 und ist damit sicher durch. Der dritte potentielle Abstiegskandidat VfL Bochum ist nach einem 1:4 in Bremen auf dem Relegationsplatz.

Und Meister Leverkusen hat auch am letzten Spieltag und damit als erste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte die ganze Saison über nicht einmal verloren - 2:1 hieß es am Ende gegen den FC Augsburg, womit die Werkself endgültig verewigt ist. Die Bayern haben am letzten Spieltag 2:4 gegen 1899 Hoffenheim verloren und sind damit nicht einmal Vizemeister, sondern nur Dritter. Auf Platz zwei sonnt sich der VfB Stuttgart nach einem 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Die weiteren Ergebnisse vom letzten Spieltag: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 2:2, Wolfsburg - Mainz 1:3 und Dortmund - Darmstadt 4:0. Quelle: dts Nachrichtenagentur