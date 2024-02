FC Bayern bestätigt Tuchel-Aus zum Saisonende

Der FC Bayern München hat bestätigt, dass Cheftrainer Thomas Tuchel den Verein zum Saisonende verlassen wird. Dies sei das Ergebnis eines "einvernehmlichen Gesprächs" zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen und Tuchel, teilte der Klub am Mittwoch mit.

"Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", sagte Dreesen. "Bis dahin ist jeder Einzelne im Klub ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen." Hierbei nehme er auch explizit die Mannschaft in die Pflicht. Insbesondere in der Champions League sei man davon überzeugt, ins Viertelfinale einziehen zu können. Tuchel hatte im März 2023 die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern angetreten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur