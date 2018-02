Deutsche Kombinierer mit Dreifachsieg bei Olympia

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang haben die deutschen Kombinierer beim Wettbewerb von der Großschanze einen Dreifachsieg gefeiert. Gold ging an Johannes Rydzek, Silber an Fabian Rießle und Bronze an Eric Frenzel.

Nach dem Springen lagen alle deutschen Athleten in aussichtsreicher Position. Frenzel, Olympiasieger von der Normalschanze, ging als vierter in den abschließenden Zehn-Kilometer-Lauf. Dahinter folgten Rydzek und Rießle auf den Plätzen fünf und sechs. Von Rang neun startete Vinzenz Geiger. Frenzel, Rydzek und Rießle hatten sich kurz nach dem Start zusammengetan, um die Lücke zwischen sich und dem führenden Japaner Akito Watabe zu schließen. Das gelang ihnen nach etwa sechs Kilometern. Im Schlussspurt zogen die Deutschen davon. Geiger beendete den Wettkampf auf dem siebten Platz. Quelle: dts Nachrichtenagentur

