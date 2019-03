Umfrage: Mehrheit der Deutschen für finanzielle Beteiligung der DFL an Hochrisikospielen

Eine große Mehrheit der Deutschen ist für eine Beteiligung der Deutschen Fußball Liga DFL an den Polizei-Mehrkosten bei sogenannten Hochrisikospielen. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag der WDR-Sendung "Sport inside".

Auf die Frage "Fänden Sie es richtig, dass sich die Vereine bzw. die Deutsche Fußball Liga (DFL) an den zusätzlichen Polizeikosten bei Risikospielen beteiligt?", antworteten 90 Prozent der Befragten mit "Ja", neun Prozent gaben die Antwort "Nein, fände ich nicht richtig." Die Deutsche Fußball Liga DFL liegt derzeit in einem Rechtsstreit mit der Hansestadt Bremen um die Beteiligung an Mehrkosten für Polizeieinsätze. Bremen hatte 2015 nach dem Hochrisikospiel Werder Bremen gegen den Hamburger SV der DFL gut 400.000 Euro Zusatzkosten für den Polizeieinsatz per Gebührenbescheid in Rechnung gestellt. Dagegen hatte die DFL 2017 erfolgreich geklagt, in zweiter Instanz bekam 2018 die Hansestadt Bremen vor dem Verwaltungsgericht Bremen Recht. In dieser Sache fällt das Bundesverwaltungsgericht Leipzig am 26. März das letztinstanzliche Urteil. Dieses könnte weitreichende Folgen haben, weil sich weitere Bundesländer an dem Richterspruch orientieren könnten.



Befragungsdaten Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl / Dual Frame Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) Erhebungszeittraum: 11.-12.3.2019 Fallzahl: 1.008 Befragte Gewichtung: nach soziodemographischen Merkmalen Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte *bei einem Anteilswert von 5 % **bei einem Anteilswert von 50 %



Quelle: WDR Westdeutscher Rundfunk (ots)