HSV entlässt Trainer Markus Gisdol

Der HSV hat Trainer Markus Gisdol sowie die Co-Trainer Frank Fröhling und Frank Kaspari entlassen. Das teilte der Verein am Sonntag mit. Dies habe der Vorstand nach der 0:2-Heimniederlage am Samstag gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln in "enger Abstimmung mit Sportdirektor Jens Todt" entscheiden.

"Vorzeitige Trennungen von Trainern sind grundsätzlich nicht gewollt, aber wir glauben, dass neue Impulse zwingend notwendig sind, um das nach wie vor angestrebte Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagte der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen. Das Vormittagstraining am Sonntag leite Athletik-Trainer Daniel Müssig, so der Verein. Über die Nachfolge des Cheftrainers sei eine sehr zeitnahe Entscheidung geplant. Quelle: dts Nachrichtenagentur

