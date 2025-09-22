Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport Sawe triumphiert in Berlin in Jahresweltbestzeit

Sawe triumphiert in Berlin in Jahresweltbestzeit

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:35 durch Sanjo Babić
Sabastian Kimaru Sawe, Archivbild
Sabastian Kimaru Sawe, Archivbild

Bild: Screenshot Internetseite: "https://worldathletics.org/athletes/_/14833335" / Eigenes Werk

FinanzNachrichten.de meldet, dass der Kenianer Sabastian Sawe den 51. Berlin-Marathon gewonnen hat. Der 29-Jährige setzte sich in 2:02:16 Stunden durch und stellte damit die Jahresweltbestzeit auf.

Sabastian Sawe dominierte die 42,195 Kilometer durch die Hauptstadt und lief lange Zeit auf Weltrekordkurs, ehe er im zweiten Rennabschnitt den schwül-warmen Bedingungen Tribut zollen musste. Mit 2:02:16 Stunden blieb er dennoch klar vor Akira Akasaki aus Japan, der 2:06:15 benötigte, und dem Äthiopier Chimdessa Debele in 2:06:57. Als bester Deutscher kam Hendrik Pfeiffer in 2:09:14 auf Rang acht ins Ziel. Johannes Motschmann wurde in 2:10:40 Elfter.

Der Sieg bestätigt Sawes makellose Serie über die Marathondistanz in diesem Jahr und seinen Status als aktuell stärksten Läufer der Szene. Nach einem forschen Angangstempo blieb er zur Halbzeit im Bereich der Weltrekordvorgabe, musste aber bei zunehmender Wärme die Jagd auf die Marke von Kelvin Kiptum abbrechen. Reuters berichtet von einem „einsamen Rennen“ des Favoriten, das die Berliner Strecke einmal mehr als Schnellkurs bestätigte. DIE ZEIT ordnet den Lauf als eines der wärmsten Rennens der Berliner Historie ein und hebt die Weltjahresbestleistung hervor.

Auch das Frauenrennen ging an Kenia: Rosemary Wanjiru siegte in 2:21:05 vor Dera Dida und Azmera Gebru aus Äthiopien. Der Veranstalter hatte im Vorfeld ein Weltklasse-Feld mit zahlreichen Läufern unter 2:05 Minuten angekündigt, das die Rekordjagd auf dem flachen Berliner Kurs befeuern sollte. Entlang der Strecke säumten Zehntausende die Straßen, die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, und über 55.000 Teilnehmende waren gemeldet.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte etwa in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige