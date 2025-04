2. Bundesliga: Ulm siegreich - Hertha und Magdeburg unentschieden

Am Freitagabend des 31. Spieltages der 2. Bundesliga unterlag Gastgeber Fürth im Sportpark Ronhof knapp mit 0:1 gegen den SSV Ulm 1846. Den einzigen Treffer erzielte Ulms Innenverteidiger Maurice Krattenmacher mit einem abgefälschten Schuss aus rund 20 Metern in der 62. Minute.

Zuvor hatten die Kleeblätter in der ersten Halbzeit noch leichte Vorteile, blieben vor dem Tor aber harmlos und scheiterten mehrfach an Ulms Defensivblock und Torhüter Noll. Nach dem Rückstand versuchte Fürth mit frischen Kräften über die Außenbahnen Druck aufzubauen, doch weder Standardsituationen noch Hereingaben fanden den Weg ins Gehäuse. Ulm zog sich tief zurück, verteidigte geschickt und brachte den Auswärtsdreier trotz einiger Fürther Abschlussversuche in der Schlussphase über die Zeit.



Im ausverkauften Olympiastadion trennten sich unterdessen Hertha BSC und 1. FC Magdeburg in einer intensiven Partie 1:1. Magdeburg ging kurz vor der Pause durch Lubambo Musonda in Führung, der in der 44. Minute einen abgefälschten Flachschuss aus 15 Metern in die rechte Ecke setzte. Nur zwei Minuten später glich Hertha über Linus Gechter per Kopfball aus, nachdem Michael Cuisance einen Freistoß von der rechten Seite scharf an den Fünfer gebracht hatte (45.+2).



In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel; beide Teams wechselten mehrfach, fanden aber kaum noch Torgefahr und teilten sich am Ende die Punkte. Hertha verpasste damit die Chance, den Klassenerhalt rechnerisch bereits zu sichern, während Magdeburg weiter auf einen Platz in den Aufstiegsrennen hoffen darf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur