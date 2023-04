1. Bundesliga: Bayern strauchelt im Meisterschaftskampf

Am 29. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München im Meisterschaftskampf gepatzt. Der Rekordmeister verlor 3:1 in Mainz.

Dabei waren die Münchener nach 29 Minuten durch Sadio Mané in Führung gegangen, in der zweiten Halbzeit drehten dann aber die 05er durch Ludovic Ajorque (65. Spielminute), Leandro Barreiro (73.) und Aaron Martin Caricol (79.) das Spiel. Damit hat Borussia Dortmund am Abend gegen Frankfurt die Chance, die Tabellenspitze zu erobern. Unterdessen verlor Hertha BSC gegen Werder Bremen das Debüt von Trainer Pal Dardai mit 2:4.

Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: VfL Bochum - VfL Wolfsburg 1:5, TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 1:3. Quelle: dts Nachrichtenagentur