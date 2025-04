DEL-Finalserie: Köln gleicht gegen Eisbären zum 1:1 aus

Kari Jalonen kann sehr lange in einer Haltung sogar in den packendsten Spiel-Phasen stoisch verharren, diesmal ließ er die Emotionen im MagentaSport-Interview raus: "Unglaublich! Unsere Story während des ganzen Playoff-Runs war unglaublich. Die Jungs haben die richtigen Lehren aus dem 1. Spiel gezogen. Wir waren taktisch richtig gut, wir waren physisch richtig gut und besonders mental", jubelte der Haie-Coach nach dem hart umkämpften 2:1 in der Overtime seines Teams gegen die Eisbären Berlin. Nach 2 Final-Partien steht es 1:1. Gregor MacLeod trifft.

"In dieser Halle hier ist es absolut verrückt", freute sich der Kanadier und richtete gleich wieder den Blick nach vorn auf Spiel 3: "Lass uns beim nächsten Spiel so weitermachen und noch eins nach Hause bringen." Finale 3 läuft am Ostermontag ab 16 Uhr live bei MagentaSport.

Auch Eisbären-Coach Serge Aubin wollte sich nicht zu lange mit der Niederlage befassen: "Wir wissen, dass wir besser sind als das, was wir heute gezeigt haben. Jetzt steht es 1:1, es wird eine Best-Of-Five. Wir machen weiter."

Die Euphorie im "Alaaf"-Land ist ungebremst euphorisch: "Es gibt momentan wirklich keinen in Köln, der nicht über die Haie spricht", verriet Geschäftsführer Philipp Walter. Für jedes der bisher fixen 2 Spiele der Haie wäre auch das Kölner Fußball-Stadion mit 50.000 Plätzen komplett befüllt worden, so viele Anfragen liegen vor.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von Spiel 2 des DEL-Finals zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin vom Samstag. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Sonntag ab 18 Uhr mit dem Finale der Frauen-WM. Das nächste Kapitel der DEL-Finalserie steht am Montag ab 16 Uhr in Berlin an. In Berlin, gegen Köln.

Kölner Haie - Eisbären Berlin 2:1 (OT - Stand Serie: 1:1)

Wieder ein Krimi in der Lanxess-Arena - und die Kölner Haie gleichen die Finalserie aus! In einer umkämpften und taktisch geprägten Partie machte Gregor MacLeod in der Overtime das entscheidende Tor. Damit steht fest, dass das diesjährige Finale mindestens 5-Spiele gegen wird.

Serge Aubin, Trainer Berlin, schien recht entspannt: "Wir haben am Ende einen Zweikampf verloren. Es war klar, dass sie eine Schwäche ausnutzen würden. Wir hatten unsere Chancen in der Overtime. Aber wir konnten sie nicht nutzen. Wir wissen, dass wir besser sind als das, was wir heute gezeigt haben. Jetzt steht es 1:1, es wird eine Best-Of-Five. Wir machen weiter." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RndPUFpSMHdNVnl5bURieS82ZVB5VjhMaERKbXhGS2Nad3ozOUJ2emxqYz0=

Kari Jalonen, Trainer Köln: "Unglaublich! Unsere Story während des ganzen Playoff-Runs war unglaublich! In den Playoffs müssen wir für uns lernen. Die Jungs haben die richtigen Lehren aus dem 1. Spiel gezogen. Wir waren taktisch richtig gut, wir waren physisch richtig gut und besonders mental. Diese drei Dinge haben wir heute das ganze Spiel über richtig gut gemacht. Das Finale ist jetzt ausgeglichen. Das haben wir gebraucht und das wollten wir auch." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZlBmcXoycWVxaFFGZWdoUG9FcVZPUWRJRXR6KzM4a21FR2JxOU5FS0p3cz0=

Gregor MacLeod, Kölner Siegtorschütze: "Natürlich, in dieser Halle hier ist das absolut verrückt! Die Fans geben uns so viel Energie. Wir lieben es einfach. Lass uns beim nächsten Spiel weitermachen und noch eins nachhause bringen."

...darüber, ob es auch ein mentaler Sieg war: "Wir müssen einfach nur unser Spiel spielen. Wir haben mit viel Herz und Charakter gespielt. Wir müssen so weitermachen."

Philipp Walter, Geschäftsführer Köln über die Größe des Finals und die Bedeutung für die Stadt: "Ich bin mit kurzer Unterbrechung 20 Jahre im Verein, hab hier schon ein paar Finals erlebt. Gerade in den letzten Tagen und Wochen spürt man die große Stärke dieser Stadt, diese Begeisterungsfähigkeit. Das ist wirklich eine positive Verrücktheit. Wir spüren eine wahnsinnige Unterstützung. Die ganze Stadt steht hinter uns. Es gibt momentan wirklich keinen in Köln, der nicht über die Haie spricht. Für uns als Klub ist das natürlich jetzt entscheidend, diese Balance zu finden, das ein Stück weit zu genießen, auch aufzusaugen. Aber das auch ein bisschen von der Mannschaft wegzuhalten, weil die positive Aufgeregtheit sehr, sehr groß ist. Aber es bringt auch eine wahnsinnige Energie.

...darüber, wie viele Karten die Haie hätten verkaufen können: "Wir gehen davon aus, dass wir das Stadion des 1. FC Köln, das Rheinenergiestadion (50.000 Plätze, d. Red.) zweimal hätten ausverkaufen können, zu den beiden Spielen. Wir waren im Prinzip nach 30 Minuten ausverkauft. Dann gibt's immer noch ein Kontingent, das mal aufgelöst wird oder eine Dauerkarte, die nicht abgeholt wird. Aber es ist schon ein Wahnsinns-Run und es ist eine riesige Vorfreude spürbar."

Gernot Tripcke, DEL-Geschäftsführer, zum Ansehen der DEL im Ausland: "Die Kollegen sind happy mit uns. Eishockey an sich in Europa hat einen Riesen-Aufschwung, einen Riesen-Boom nach COVID geschafft. Da haben wir alle nicht so richtig mit rechnen können. Wir haben in Hockey Europe den Verband der europäischen Eishockeyligen. Und in allen 6 Ligen haben wir positive Zahlen. Aber bei uns ist es dann doch ein i-Tüpfelchen mehr und besser und da freuen wir uns wirklich extrem, dass wir den Schweizern Paroli bieten können."

...zur Entwicklung des Eishockey in Deutschland: "Was in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist sensationell. Dabei spielt Magenta eine extrem große Rolle, dadurch, dass alle Spiele gezeigt werden, die komplette Nachverwertungskette möglich geworden ist. Wir sind in den öffentlichen Medien immer noch so ein bisschen im Hintertreffen gewesen. Da zeigt sich, die ganze Medienlandschaft, Medienkonsumption hat sich geändert. Wir haben da glaube ich gemeinsam genau den Nerv der Zeit getroffen und können darauf super aufbauen. Ich freue mich auf die nächsten 3 Jahre."

Eishockey live bei MagentaSport

Sonntag, 20.04.2025

Frauen Eishockey-WM - Finale

ab 18.00 Uhr: USA - Kanada

Montag, 21.04.2025

DEL-Playoffs - Finale 3

ab 16.00 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner Haie

Mittwoch, 23.04.2025

DEL-Playoffs - Finale 4

ab 19.00 Uhr: Kölner Haie - Eisbären Berlin

Donnerstag, 24.04.2025

WM-Vorbereitung Männer

ab 18.45 Uhr: Österreich - Deutschland

IIHF U18-Eishockey-WM

ab 21.00 Uhr: Tschechien - Deutschland

Freitag, 25.04.2025

DEL-Playoffs - Finale 5

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner Haie

IIHF U18-Eishockey-WM

ab 23.00 Uhr: Deutschland - Schweden

Quelle: MagentaSport (ots)