Turn-Tragödie: Talent (19) stürzt in Schaumstoffgrube – tot

BILD berichtet, der indonesische Turner Naufal Takdir Al Bari sei nach einem Trainingssturz in Pensa an einer schweren Nackenverletzung gestorben; der Verband bestätigte den Todesfall.

Der Unfall ereignete sich bei einer Übung am Reck. Laut Medienberichten fiel der Athlet in eine Schaumstoffgrube und verletzte sich am Nacken. Ärzteteams kämpften tagelang um sein Leben. Der Verband würdigte Al Bari als große Hoffnung.

Ermittler prüfen den Ablauf des Trainings. Fachleute weisen auf die Bedeutung korrekt gefüllter Becken, Sicherungs-Coaching und Sturzdrills hin. Für Teamkollegen steht psychologische Betreuung im Vordergrund.

