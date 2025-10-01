Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport Turn-Tragödie: Talent (19) stürzt in Schaumstoffgrube – tot

Turn-Tragödie: Talent (19) stürzt in Schaumstoffgrube – tot

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 14:29 durch Sanjo Babić
Bild: Willi Schewski / pixelio.de
Bild: Willi Schewski / pixelio.de

BILD berichtet, der indonesische Turner Naufal Takdir Al Bari sei nach einem Trainingssturz in Pensa an einer schweren Nackenverletzung gestorben; der Verband bestätigte den Todesfall.

Der Unfall ereignete sich bei einer Übung am Reck. Laut Medienberichten fiel der Athlet in eine Schaumstoffgrube und verletzte sich am Nacken. Ärzteteams kämpften tagelang um sein Leben. Der Verband würdigte Al Bari als große Hoffnung.

Ermittler prüfen den Ablauf des Trainings. Fachleute weisen auf die Bedeutung korrekt gefüllter Becken, Sicherungs-Coaching und Sturzdrills hin. Für Teamkollegen steht psychologische Betreuung im Vordergrund.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte knapp in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige