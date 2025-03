Bochum verlängert Vertrag von Dieter Hecking - bei Klassenerhalt

Der VfL Bochum 1848 und Dieter Hecking haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt - unter der Voraussetzung, dass der Abstieg aus der Bundesliga verhindert wird. Wie der Verein mitteilte, wird sich der Vertrag mit dem Cheftrainer im Falle des Klassenerhalts um zwei weitere Jahre verlängern.

"Der VfL Bochum ist ein großartiger Verein, das habe ich schon des Öfteren erwähnt und finde es täglich bestätigt", wird Dieter Hecking zitiert. Sein Fokus gelte aktuell dem Klassenerhalt. Er sei fest davon überzeugt, dass das Team es schaffen werde.



Ilja Kaenzig, Geschäftsführer des VfL Bochum 1848, sieht in der Vertragsunterschrift ein klares Signal: "Wir freuen uns sehr und sind auch stolz darauf, dass wir diese Lösung hinbekommen haben. Dieter Hecking hat seit seinem Amtsantritt jeden Tag gezeigt, dass er der Richtige für uns ist. Und seine Aussage beweist, dass er genauso gespürt und bemerkt hat, was er am VfL hat."



In der Bundesliga-Tabelle steht Bochum nach dem 26. Spieltag auf Relegationsplatz 16.

Quelle: dts Nachrichtenagentur