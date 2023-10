1. Bundesliga: Leipzig überrollt Köln

In der Abendpartie des 9. Spieltags der Bundesliga hat RB Leipzig mit 6:0 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Die Leipziger kamen besser ins Spiel, die Gäste aus Köln hatten sichtlich Probleme, mit dem Tempo der Hausherren mitzuhalten. In der 15. Minute foulte Kölns Eric Martel Leipzigs Amadou Haidara, den fälligen Elfmeter verwandelte Startelf-Rückkehrer Timo Werner souverän. Anschließend flachte das Spiel nach einer unterhaltsamen Anfangsphase zusehends ab, bis Leipzigs Lois Openda in der 40.

Minute die Führung der Sachsen ausbaute. Nur drei Minuten später legten die Hausherren nochmals nach: David Raum köpfte den Ball aufs Tor, Kölns Marvin Schwäbe war zuletzt am Ball. Der nächste Schlag folgte sogleich: In der 45. Minute war es erneut Openda, der sehenswert mit dem linken Fuß für RB erhöhte. Die Effizienz der Hausherren in der ersten Hälfte: vier Tore nach sieben Torschüssen. In der zweiten Halbzeit nahmen die Sachsen dann etwas Tempo raus, das Spiel war geprägt durch zahlreiche Eckstöße. In der 80. Minute wurde Mathias Olesen nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung zum zweiten Mal verwarnt: Der Schiedsrichter stelle den Joker vom Platz, Köln musste ab da an in Unterzahl weiterspielen. In der 88. Minute traf Benjamin Sesko für RB, Kölns Keeper Schwäbe hatte keine Chance, den Treffer zu verhindern. In der Nachspielzeit setzte Leipzigs Christioph Baumgartner dann noch ein Ausrufezeichen: Aus knapp 25 Metern legte er sich den Ball zu Recht und traf sehenswert zum Endstand. Köln kann nicht an den ersten Saisonsieg des letzten Spieltags anknüpfen, Leipzig beweist erneut seine Effizienz.

1. Bundesliga: Eintracht und BVB unentschieden

Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund 3:3 unentschieden getrennt. Nur acht Minuten nach Spielbeginn hieß es bereits 1:0 für die Hessen. Omar Marmoush verwandelte aus elf Metern, nachdem Marius Wolf der Ball an die Hand gesprungen war. Der BVB spielte sich im Anschluss in der Hälfte der Hausherren fest, doch in der 24. Minute war es abermals Marmoush, der einen schnörkellosen Konter der Eintracht erfolgreich abschloss. Für BVB-Keeper Gregor Kobel ging es danach nicht weiter, er musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Kurz vor dem Seitenwechsel konnten die Borussen in Person von Marcel Sabitzer verkürzen. Keine zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelang dem eingewechselten Youssoufa Moukoko der Ausgleich. Die Frankfurter reklamierten zwar eine passive Abseitsstellung von Niclas Füllkrug, doch Schiedsrichter Robert Schröder blieb bei seiner Entscheidung. In der Folge blieb die Partie temporeich, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 68. Minute konnte schließlich Fares Chaibi eine dieser Gelegenheiten nutzen und die Eintracht wieder in Führung bringen. Für Dortmund war es mit Julian Brandt wiederum ein Joker, der zum Ausgleich traf.

1. Bundesliga: Leverkusen gewinnt gegen Freiburg - Platz eins

Zum Abschluss des 9. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg mit 2:1 gewonnen und sich damit auf Platz eins der Tabelle festgesetzt. Vor allem im ersten Durchgang war Leverkusen klar dominierend, die Freiburger stellten sich dicht hinten rein und konnten lediglich in der 36. Minute einen Treffer durch Florian Wirtz nicht verhindern. In der zweiten Hälfte wurde Freiburg dann mutiger, was der Werkself aber dann nur die Chance zum weiteren Ausbau der Führung gab, Jonas Hofmann traf in der 60. Minute. Immerhin glückte in der 70. noch der Anschluss durch Freiburgs Manuel Guldes, und die letzten Minuten wurden nochmal richtig spannend - der Ausgleich wäre drin gewesen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur