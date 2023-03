1. Bundesliga: Leipzig verliert in Dortmund

Zum Auftakt des 23. Bundesliga-Spieltags hat Borussia Dortmund gegen RB Leipzig mit 2:1 gewonnen.

Damit setzt sich der BVB vorerst auf Platz eins der Tabelle, Leipzig bleibt auf Rang vier. Marco Reus brachte die Borussen in der 21. Minute in Führung, Emre Can legte in der 39. Minute nach. Leipzig konnte durchaus mithalten, spielte vielversprechende Abschlüsse aus, und der Treffer von Leipzigs Emil Forsberg in der 74. Minute hielt die Partie spannend - wenn auch vergebens.

Quelle: dts Nachrichtenagentur