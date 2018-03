Tande gelingt erster norwegischer Sieg

Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande hat den Weltcup am traditionsreichen Holmenkollen in Oslo im Rahme der RAW-AIR-Tournee gewonnen und damit einen Tag nach dem Teamerfolg der Norweger auch für den ersten norwegischen Einzelsieg seit 14 Jahren gesorgt. Damals gewann Roar Ljoekelsoy, der amtierende Co-Trainer des Deutschen Ski-Verbandes.

Tande sprang am von Platz acht noch ganz nach vorne und distanzierte mit Sprüngen auf 128 und 132 Meter die Konkurrenz. Den österreichischen Aufwärtstrend nach dem ersten Podest im Team bestätigten Andreas Kraft und Michael Hayböck auf Platz zwei und drei.

Olympiasieger Andreas Wellinger verpasste im Schneetreiben und bei heftigem Wind deutlich das Podest, er belegte nur Rang 15. Mit seinem besten Saisonergebnis war der Willinger Stephan Leyhe (127+129 m) somit als Siebter einen Rang vor Richard Freitag der beste DSV-Adler in der Tageswertung. „Für mich war es ein schöner Tag“, sagte der Olympiazweite mit dem Team vor der Abreise nach Lillehammer, wo schon am Montag die nächste Qualifikation ansteht.

Im Teamwettbewerb hatte Leyhe am Samstag noch zugeschaut. Mit 283 Weltcuppunkten ist er jetzt 17. in der Gesamtwertung und rangiert in der Preisgeldliste mit 33.600 Schweizer Franken auf Platz 18. In der RAW AIR ist er auf Platz 28 zu finden, nachdem ihm die beiden Sprünge aus dem Teamwettbewerb fehlen. Das DSV-Quartett hatte Rang vier belegt. Im Einzelspringen von Oslo verpassten Constantin Schmid und Markus Eisenbichler das Finale der besten 30. Andreas Wank (12.) bei seinem Comeback im Weltcup, Karl Geiger (14.) und Wellinger (15.) fanden sich erst auf der zweiten Ergebnistafel wieder.

„Einen hätten wir gern nach ganz vorn durchgebracht“, meinte Bundestrainer Werner Schuster, lobte aber die Wettkampfkonstanz von Stephan Leyhe. Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch aus Polen bleibt bei der Wettkampfserie Raw Air in Führung, verpatzte aber als Führender den zweiten Sprung und wurde nur Sechster, vor Leyhe. . Der Sieger der zehntägigen Serie erhält 60 000 Euro Preisgeld.

Team Norwegen feiert überlegenen Heim-Sieg in Oslo

Die norwegischen Skispringer demonstrierten am Samstag beim Team-Weltcup in Oslo im Rahmen der 2. RAW AIR mit zehn Wettkampftagen in Folge in der Besetzung Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang und Robert Johansson mit 1.098,7 Punkten und Rang eins ihre Überlegenheit. Vom ersten Sprung an ließen die Skandinavier beim Heimspiel keinerlei Zweifel am souveränen Triumph am altehrwürdigen Holmenkollen. Polen sicherte sich mit Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki und „Überflieger“ Kamil Stoch mit 1.039,8 Punkten souverän den zweiten Platz. Um den dritten und letzten Platz auf dem Siegerpodest lieferten sich Österreich (Gregor Schlierenzauer, Clemens Aigner, Michael Hayboeck, Stefan Kraft) und Deutschland (Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Andreas Wellinger) einen Zweikampf bis zur letzten Sekunde. Mit 1.010,2 hatten die Österreicher am Ende mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,4 Pünktchen vor den deutschen „Adlern“ das notwendige Quäntchen Glück auf ihrer Seite und feierten seit langer Zeit für das rot-weiß-rote Springerteam mit dem dritten Platz wieder einen Achtungserfolg. Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Werner Schuster konnte den Erfolg von vor einer Woche beim Team-Weltcup in Lahti damit nicht wiederholen. Karl Geiger (123,5 m + 126 m/236,1 Punkte), Markus Eisenbichler (126,5+126/241,7), Richard Freitag (131+125/256,7) und Andreas Wellinger (129+129/275,3) blieben am Samstag hinter den eigenen Möglichkeiten zurück. Lediglich Olympiasieger Wellinger wusste zu überzeugen. Seine Sprünge hätten ihm in der Einzelwertung hinter Stoch (285,6 Punkte) und Johansson (284,3) den dritten Rang gebracht. Dann ist auch Stephan Leyhe vom Ski-Club Willingen wieder dabei, der gemeinsam mit seinem Kumpel Andreas Wank die Daumen für das DSV-Team gedrückt hatte. Durch die heute im Team fehlenden Sprünge und Punkte hat Leyhe in der RAW AIR-Gesamtwertung keine Chance mehr auf eine gute Platzierung. Der 26-jährige Schwalefelder hatte in der Qualifikation am Freitag Platz 20 belegt. In der Weltcup-Gesamtwertung rangiert der Team-Silbermedaillengewinner von Olympia 2018 in Pyeongchang auf dem 18. Rang.

Die RAW AIR führt nach dem heutigen Team-Springen der Pole Kamil Stoch mit 428,8 Punkten an. Der einzige Athlet, der annähernd mit dem dreifachen Olympiasieger und Weltcup-Gesamtführenden Stoch mithalten kann, ist Robert Johansson (421,3) aus Norwegen. Auf den weiteren Plätzen folgen mit Johann Andre Forfang (408,0) und Andreas Stjernen (404,7) zwei weitere norwegische Starter. Andreas Wellinger (402,2) und Richard Freitag (391,8) folgen als beste Deutsche auf den Rängen sechs und acht. Nach dem Einzel-Springen in Oslo am Sonntag reist der RAW AIR-Tross noch am Abend in die norwegische Olympiastadt von 1994 nach Lillehammer weiter, wo am Montag die Quali und am Dienstag ein weiterer Einzel-Weltcup auf dem Programm stehen. Es folgen die Veranstaltungen in Trondheim (Mittwoch/Donnerstag), bevor ab Freitag zum Abschluss der kräftezehrenden Wettkampfserie im hohen Norden das Skifliegen in Vikersund auf dem Monsterbakken ansteht.

Quelle: SC Willingen - Dieter Schütz