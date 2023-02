2. Bundesliga: Fürth gewinnt gegen Düsseldorf

Am 21. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:1 gewonnen, sich damit weiter vom Tabellenende entfernt und auf Platz 10 gehievt. Düsseldorf bleibt auf Platz sechs.

In einer abwechslungsreichen Partie brachte Ragnar Ache die Franken in der 28. Minute in Führung und legte im zweiten Durchgang noch einmal nach (57. Minute). Düsseldorf konnte in der 67. Minute durch Kristoffer Peterson nur noch anschließen. Die Greuther-Fans waren in extrem guter Stimmung, nach einer Saison, in der zuerst gar nichts klappen wollte, scheint sich das Kleeblatt nun zu wenden.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: 1. FC Magdeburg - St. Pauli 1:2 und Jahn Regensburg - Hannover 96 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur