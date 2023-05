Russische Radsportler offiziell als neutrale Athleten zu internationalen Wettkämpfen zugelassen

Der Vorstand des Internationalen Radsportverbandes hat beschlossen, russische und weißrussische Sportler als neutrale Athleten zu internationalen Wettkämpfen zuzulassen, wie es auf der offiziellen Webseite der Organisation heißt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Der Vorstand des Internationalen Radsportverbandes (UCI) hat beschlossen, Sportler aus Russland und Weißrussland als neutrale Athleten starten zu lassen. Dies teilte der Pressedienst des Verbandes am Mittwoch mit.

"Hinsichtlich der Teilnahme russischer und weißrussischer Athleten an Wettbewerben des Internationalen Kalenders der UCI hat die UCI beschlossen, unter strengen Bedingungen die Teilnahme von Athleten russischer und weißrussischer Nationalität an internationalen Veranstaltungen, einschließlich Weltcup, Nationencup und Weltmeisterschaften, als 'neutrale Einzelsportler' zu genehmigen, ohne dass sie in irgendeiner Weise mit der Russischen Föderation oder der Republik Weißrussland, ihrem nationalen Verband oder ihrem Nationalen Olympischen Komitee in Verbindung stehen."

Die Teilnahme als neutraler Athlet bedeutet, dass es den Sportlern nicht erlaubt ist, sich "Team Russland" zu nennen, ihre Landesflagge zu hissen oder ihre Hymne zu singen. Die Uniformen der Sportler dürfen weder die Flagge noch das Wappen oder andere nationale Symbole tragen. Fans dürfen Landesfahnen allerdings auf die Tribüne mitnehmen.

Der UCI hatte russische und weißrussische Athleten am 1. März 2022 von Wettkämpfen unter seiner Schirmherrschaft nach einer Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ausgeschlossen. Im März dieses Jahres empfahl das IOC-Exekutivkomitee, Russen und Weißrussen als neutrale Athleten zu internationalen Wettkämpfen zuzulassen, und zwar nur diejenigen, die den Krieg in der Ukraine nicht öffentlich unterstützen und nicht mit den russischen Streitkräften oder nationalen Sicherheitsbehörden verbunden sind.

In Bezug auf die Ukraine hat die UCI beschlossen, die finanzielle, technische und materielle Unterstützung des ukrainischen Radsportverbandes fortzusetzen. "Die Unterstützung der Ukraine ist für das UCI-Direktionskomitee eine Priorität, damit die ukrainischen Athleten an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen und sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren können", hieß es in der Erklärung."

