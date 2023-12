1. Bundesliga: Köln schlägt Darmstadt

Zu Beginn des 13. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Köln gegen den SV Darmstadt 98 mit 1:0 gewonnen.

Köln schiebt sich damit an Darmstadt vorbei vom letzten auf den 15. Platz vor; Darmstadt landet auf Rang 16. In einer weitgehend ereignislosen Partie wirkten beide Mannschaften zunächst zögerlich und vor allem auf die Defensive bedacht. Für Köln war der Druck etwas höher, das erste Tor ließ dennoch auf sich warten: Davie Selke traf in der 60. Minute. Daraufhin legte das Spiel etwas an Tempo zu, auch weil für Darmstadt weitere Stürmer eingewechselt wurden. Letztlich mangelte es jedoch an der Genauigkeit im Abschluss.

Quelle: dts Nachrichtenagentur