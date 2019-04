DFB-Pokal-Auslosung: Bayern im Halbfinale gegen Bremen

Im Halbfinale des DFB-Pokals spielen die Bayern gegen Bremen, wobei Werder Bremen Heimrecht hat. Das zweite Halbfinale bestreiten RB Leipzig und der HSV in Hamburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die Loskugeln wurden von Lena Goeßling gezogen, die mit bisher 103 Länderspielen eine der erfahrensten deutschen Fußball-Nationalspielerinnen ist. Ziehungsleiter war DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Die Halbfinal-Begegnungen finden am 23. und 24. April statt, das Finale wird am 25. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

