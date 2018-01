3 x2 Tickets für Weltcup-Sonntag zu gewinnen: Was wiegt der Siegerpokal für den Willingen Five-Champion?

Fantastische Siegerpokale warten auf die besten „Adler“ beim FIS Skisprung Weltcup vom 2. bis 4. Februar 2018 auf der Willinger Mühlenkopfschanze. Die in Bodenmais ansässige Firma Joska hat für die drei Erstplatzierten der Einzel-Wettbewerbe am Samstag und Sonntag attraktive Siegertrophäen gefertigt, auf die sich die Sportler neben den Weltcup-Preisgeldern freuen dürfen.

Zudem gibt es in Willingen auf der größten Großschanze der Welt eine Premiere: „Willingen Five“ geht als Generalprobe vor den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang an den Start. Die Qualifikation und die jeweiligen ersten Wertungs- und Finaldurchgänge fließen in das Gesamtklassement ein. Am Ende steht der Skispringer ganz oben auf dem Siegerpodest, der in der Summe aller fünf Sprünge die meisten Punkte gesammelt hat. Zum äußeren Zeichen für die Zuschauer an den Fernsehgeräten und die vielen Fans im Weltcup-Stadion trägt der jeweils Führende das Leader-Shirt, das theoretisch nach jedem Sprung den Besitzer wechseln kann. Wer es am Ende der spannenden Serie „Willingen Five“ trägt bzw. übergesteift bekommt, darf sich auf ein Extra-Preisgeld von 25.000 Euro freuen. Die Siegerehrung „Willingen Five“ findet direkt im Anschluss an die Weltcup-Siegerehrung am Sonntag, 4. Februar statt. Und für diesen Weltcup-Tag lobt der Ski-Club Willingen als Veranstalter des Kult-Weltcups 3 x2 Tickets aus. Es geht um den Siegerpokal für den „Willingen Five“-Champion, der an den besten Sportler der drei Tage mit hochklassigem Spitzensport an der Mühlenkopfschanze vergeben wird. Was wiegt dieser Pokal? Er ist 42 cm hoch und aus Bleikristall gefertigt.

Die Teilnahme ist möglich per E-Mail an [email protected] oder per Postkarte an den SC Willingen, Dieter Schütz, Prof.-Amelung-Weg 5, 34508 Willingen. Die Idee zu dieser besonderen Weltcup-Aktion hatte Jürgen Müller, ehemaliger Präsident und heutiges Ehrenmitglied des Ski-Clubs. Über viele Jahre hatte er in seiner Apotheke in Willingen die Weltcup-Siegerpokal ausgestellt und damit eine besondere Beziehung zu den Trophäen. Vor dem Weltcup 2018 sind die Pokale im Schaufenster der Geschäftsstelle/Fan-Shop des SC Willingen an der Mühlenkopfschanze zu bewundern. Alle Teilnehmer sollten eine Schätzung abgeben, was diese auf das Gramm gewogene „Willingen Five“-Siegertrophäe auf die Waage bringt. Die besten drei „Ratefüchse“ erhalten jeweils zwei Eintrittskarten für den Weltcup-Sonntag. Einsendeschluss ist Freitag, 19. Januar 2018 (Datum des Poststempels). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Quelle: SC Willingen - Dieter Schütz

FIS Skisprung Weltcup in Willingen vom 2. bis 4. Februar 2018 Mühlenkopfschanze