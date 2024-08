Olympia: Deutsche Tischtennis-Frauen verlieren Bronze-Match

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris haben die deutschen Tischtennis-Frauen im Teamwettbewerb die Bronze-Medaille verpasst. Im Spiel um Platz 3 verloren sie am Samstag gegen Südkorea glatt mit 0:3.

Bereits zum Auftakt konnte sich das deutsche Doppel aus Yuan Wan und Xiaona Shan in einem knappen Match nicht durchsetzen - es kam zu einer 2:3-Niederlage. Die 18-jährige Olympia-Debütantin Annett Kaufmann verlor im Anschluss ihr Einzel gegen Lee Eun-hye 0:3 und auch Shan schaffte danach gegen Jeon Ji-hee keinen Satzgewinn.



Die deutschen Frauen hatten es trotz zahlreicher Verletzungen vor allem dank starker Leistungen von Kaufmann überraschend bis ins Halbfinale geschafft, waren da aber an Japan gescheitert. Das Finale zwischen China und Japan findet am Nachmittag statt. Durch Deutschlands Niederlage gegen Südkorea bleibt der erfolgsverwöhnte Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) in Paris ohne Medaille.

Quelle: dts Nachrichtenagentur