Umfrage: Handballer zum Neuanfang mit Prokop bereit

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat in einer Befragung des Magazins SPORT BILD ihren Willen bekundet, weiterhin mit Bundestrainer Christian Prokop zusammenarbeiten zu wollen. SPORT BILD stellte allen 18 Spielern des EM-Kaders die Frage: „Was halten Sie davon, dass Christian Prokop Bundestrainer bleibt?“

Kapitän Uwe Gensheimer, der von Prokop bei der EM angezählt worden war, nutzte die Befragung für einen Appell für eine gemeinsame Zukunft und sagte: „Wir müssen nun alle aus unseren Fehlern bei der EM lernen und geschlossen in eine Richtung gehen, um unsere Ziele in den nächsten Jahren zu erreichen. Ich bin optimistisch, dass wir dies alle gemeinsam schaffen.“ Die Abwehrstützen Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen) und Patrick Wiencek (THW Kiel) hatten während der EM eigenmächtig taktische Vorgaben von Prokop übergangen. Jetzt sagte Pekeler: „Es wurde nun eine Entscheidung getroffen. Nun müssen Gespräche geführt werden, um eine Basis zu finden, die für alle Seiten zufriedenstellend ist damit wir erfolgreich Handball spielen können.“ Wiencek kommentierte das Weitermachen mit Prokop so: „Wir wurden gefragt und quasi ausgequetscht, was wir besser machen können, anders machen sollen. Dann hat das Präsidium entschieden. Jetzt geht alles seinen Weg weiter wie bisher auch.“

Nach Informationen von SPORT BILD will Prokop bis zu den nächsten Länderspielen, am 4. April und am 7. April gegen Serbien, als Basis für eine bessere Zusammenarbeit Einzelgespräche mit jedem Nationalspieler führen.

Quelle: SPORT BILD