Komplette Mannschaft laut Trainer Löw "fit"

Der gesamte deutsche Kader bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist fit und einsatzbereit. Das sagte Bundestrainer Jogi Löw am Samstagmittag in Moskau. Auch Mesut Özil könne spielen, dieser habe in der letzten Woche sogar noch zwei zusätzliche Trainingseinheiten absolviert. "Er macht einen guten Eindruck". Ob Özil auf dem Platz stehen wird, wollte Löw aber noch nicht sicher zusagen.

"Es gibt schon noch für mich so zwei, drei Überlegungen, wie die Mannschaft morgen aussehen könnte", so Löw. Deutschland bestreitet sein erstes Spiel bei dieser WM am Sonntag gegen Mexiko. Nach Angaben des Bundestrainers wurde intensiv studiert, wie Mexiko die Standards ausführt, ebensolche wurden am Freitag auch noch einmal trainiert. Quelle: dts Nachrichtenagentur