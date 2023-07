1. FC Köln hofft auf Verbleib von Trainer Steffen Baumgart - Geschäftsführer: "Wollen Klub in das obere Tabellendrittel führen"

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hofft, dass Trainer Steffen Baumgart über das Ende seiner Vertragslaufzeit 2025 hinaus dem Verein erhalten bleibt. "Wir sind absolut davon überzeugt, dass sich Steffen beim 1. FC Köln wohlfühlt. Und wir sind gut beraten, erst einmal im Moment zu leben. Steffens Aufgabe mit dem Verein endet ja nicht, sie ist ein Prozess. Oder wie er es ausdrückt: Wir sind auf einem Weg", sagte FC-Geschäftsführer Philipp Türoff dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Baumgart hat bereits erklärt, den Kontrakt nicht vorzeitig verlängern zu wollen. "Er ist ein integraler Bestandteil unserer Überlegungen, die er auch nachhaltig mit umsetzt", so Türoff, der den Verein dauerhaft in komfortablen Gefilden der Tabelle etablieren möchte: "Wenn die Möglichkeiten es erlauben, wollen wir den FC bei jeder sich bietenden Gelegenheit in das obere Tabellendrittel der Bundesliga führen." Von diesem Anspruch sei man aktuell aber noch "ein ganzes Stück entfernt", räumte Türoff ein.



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)