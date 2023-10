CL: Dortmund und Mailand unentschieden - Man City schlägt Leipzig

Am 2. Gruppenspieltag der Champions League haben sich Borussia Dortmund und AC Mailand in Gruppe F mit 0:0 unentschieden getrennt.

AC Mailand rutscht folglich auf Platz drei der Gruppe, Dortmund stagniert am Tabellenende. Wenngleich sich beide Mannschaften angriffslustig zeigten, war Dortmund die etwas aktivere Mannschaft.

In Gruppe G hat Manchester City gegen RB Leipzig 3:1 gewonnen. Man City bleibt damit an der Spitze der Gruppe, Leipzig rutscht auf den zweiten Rang ab. Leipzig konzentrierte sich auf die Defensive, während die Titelverteidiger die Partie klar dominierten. Man City ging dank Phil Foden in der 25. Minute in Führung. Loïs Openda konnte in der 48. Minute für Leipzig ausgleichen, bevor der frisch eingewechselte Julián Álvarez zehn Minuten später Manchester City wieder in Führung brachte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erhöhte Jérémy Doku schließlich auf 3:1.

Die weiteren Ergebnisse: Celtic Glasgow - Lazio Rom 1:2; Newcastle United - Paris Saint-Germain 4:1; Roter Stern Belgrad - BSC Young Boys 2:2; FC Porto - FC Barcelona 0:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur