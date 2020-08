Bayern-Trainer Flick: Haben gute Basis für EM geschaffen

Der Cheftrainer von Champions-League-Sieger Bayern München, Hansi Flick, glaubt, durch den Titel die deutsche Nationalmannschaft gestärkt zu haben. "Ich möchte Jogi Löw jetzt keinen Druck machen, aber jetzt haben wir zumindest mal eine gute Basis geschaffen für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Die Spieler haben in Portugal gesehen, was sie können", sagte Flick der Wochenzeitung "Die Zeit".

Das sei etwas anderes, als es nur erklärt zu bekommen. "Wir haben jetzt etwas Besonderes geschafft, etwas, was uns vielleicht nicht alle zugetraut haben. Aber ich weiß eben auch, dass das alles in dem Moment vorbei sein wird, in dem die neue Saison startet", so der Bayern-Coach. Das entspreche ja dem Leben. "Ich halte mich nicht gerne in der Vergangenheit auf oder denke in die Zukunft, auch nicht als Trainer. Das lenkt nur ab."

Besonders gefreut habe sich der Fußballlehrer für seinen Stürmer Robert Lewandowski: "Er hat so mannschaftsdienlich gespielt, sich auch in der Defensive in den Verbund mit eingegliedert." Auf die Frage, ob jetzt nicht eigentlich der perfekte Zeitpunkt für ihn sei, aufzuhören, antwortete Flick: "Sie meinen, besser kann es nicht mehr werden? So denke ich nicht." Er habe auch "keine Angst vor dem, was kommt". Auch nicht vor gewachsenen Erwartungen in München: "Glauben Sie wirklich, dass ich in den vergangenen Monaten keine Erwartungen erfüllen musste? Es war meine Aufgabe, sie da rauszuholen." Bei Bayern München müsse man als Trainer einfach nur die Spiele gewinnen. "Dann haben Sie das schönste Leben der Welt. So simpel das klingt, es ist wahr." Verliere man, werde es "schwierig".

Quelle: dts Nachrichtenagentur