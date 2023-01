Beim Tennisturnier Australian Open ist es zu einem Skandal gekommen. Srđan Đoković, der Vater des serbischen Tennisstars Novak Đoković, wurde mit Fans erwischt, die sowohl die Flaggen Russlands als auch des Donbass dabei hatten. Sie skandierten prorussische Parolen – und der Vater posierte mit ihnen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Srđan Đoković, der Vater des berühmten Tennisspielers Novak Đoković, wurde mit Fans aufgenommen, die sowohl russische Flaggen als auch Flaggen der DVR und LVR beim Tennisturnier Australian Open schwenkten und die völlige Unterstützung für die russische Sonderoperation in der Ukraine zum Ausdruck brachten. Das Videomaterial wurde auf dem YouTube-Kanal von Aussie Cossack mit 161.000 Abonnenten veröffentlicht.

Der Vorfall soll sich nach dem Spiel von Novak Đoković gegen den Russen Andrei Rubljow ereignet haben, das der Serbe gewann. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, dass Srđan mit einem Mann posiert, der ein T-Shirt mit dem Z-Symbol und der Aufschrift "Wo wir sind, ist Russland" trägt und eine russische Flagge mit dem Konterfei von Wladimir Putin hält. Als sich der Vater von der Gruppe der Zuschauer entfernt, sagt er auf Serbisch:

"Es leben die Russen!"

Etwas früher hatte einer der Fans einen Gruß an Alexander Saldostanow entboten. Gegen Ende des Clips übermittelt ein anderer Fan seine Grüße an den russischen Motorrad- und Rockerclub "Nachtwölfe". Der Präsident des Clubs ist Alexander Saldostanow. Wegen der Unterstützung für die Wiedervereinigung der Krim mit Russland und der speziellen Militäroperation in der Ukraine wurde der Motorradclub von allen EU-Ländern, den USA, der Ukraine und der Schweiz mit Sanktionen belegt.

Nun warnten die Organisatoren des Turniers die Mannschaft und die Familie des Serben davor, politische Äußerungen zu machen. Der Guardian berichtet, dass die Polizei am Mittwochabend vier Männer aus dem Melbourne Park, dem Austragungsort des Turniers, verwiesen habe, weil sie auf den Stufen der Arena prorussische und pro-Putin-Parolen skandierten und zahlreiche russische Flaggen schwenkten, darunter eine mit dem russischen Präsidenten darauf.

Russische und weißrussische Flaggen wurden von den Ausrichtern der Australian Open verboten. Das Gleiche gilt für alle Symbole und Fahnen, die mit der Unterstützung von der speziellen russischen Militäroperation in der Ukraine in Verbindung gebracht werden."

Quelle: RT DE