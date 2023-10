2. Bundesliga: Düsseldorf nur unentschieden - Lautern Spitzenreiter

Zum Auftakt des 9. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf im Fernduell mit Kaiserslautern wichtige Punkte liegen lassen und die Partie gegen Aufsteiger VfL Osnabrück mit einem 1:1 unentschieden beendet.

Nur dank des Unentschiedens kann Lautern nach seinem 3:1 gegen Hannover in der parallel ausgetragenen Partie nun an der Fortuna vorbei auf Platz eins der Tabelle ziehen, und selbst Hannover ist mit Platz vier noch besser bedient. Für Düsseldorf hatte Emmanuel Iyoha in der 60. Minute den Führungstreffer erzielt, Erik Engelhardt für Osnabrück in der 90. Minute ausgeglichen - Platz fünf ist das Ergebnis, der VfL bleibt in der Abstiegszone auf Rang 17.

Quelle: dts Nachrichtenagentur