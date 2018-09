1. Bundesliga: Bremen verliert in Stuttgart

Am 6. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen in Stuttgart mit 1:2 verloren und damit den Griff nach der Tabellenspitze verpasst.

Anastasios Donis brachte die Stuttgarter in der 19. Minute in Führung, nur ein Eigentor von Borna Sosa in der 69. Minute brachte den Ausgleich. In der 76. Minute war es dann Gonzalo Castro, der Stuttgart erneut in Führung schoss.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: 1899 Hoffenheim - RB Leipzig 1:2, FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 1:0, VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:2, 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3:0.



In der Tabelle bleiben die Bayern auf Platz eins, Dortmund kann den Rekordmeister aber am Abend mit einem Sieg über Leverkusen von der Spitze verdrängen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur