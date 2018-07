Werner darf Leipzig nicht verlassen

Am Donnerstag steigen Timo Werner und Emil Forsberg nach ihrem WM-Urlaub wieder ins Training bei RB Leipzig ein. Zumindest bei Werner stellt RB-Boss Oliver Mintzlaff klar, dass er auch in der kommenden Saison in Leipzig spielt. „Timo Werner ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Spieler, die bei uns die nächsten Entwicklungsschritte gehen können, geben wir nicht ab. Davon sind wir bei Timo überzeugt. Außerdem fühlt er sich bei uns sehr wohl. Daher bin ich mir absolut sicher, dass er im September noch Teil von RB Leipzig ist – und im Februar ebenfalls“, sagt der Geschäftsführer in SPORT BILD.

Bei Forsberg gelte das gleiche, wenngleich das Verkaufs-Verbot etwas weicher klingt: „Grundsätzlich ist er auch nicht anders zu bewerten. Nach seiner ersten großartigen Bundesliga-Saison musste er sich im letzten Jahr leider aufgrund von Verletzungen immer wieder zurückkämpfen. Aber er bleibt natürlich ein sehr wichtiger Spieler. Gerade mit seiner Erfahrung ist er für unsere junge Mannschaft entscheidend. Auch bei Emil Forsberg gehe ich davon aus, dass er im September weiterhin bei uns ist“, sagt Mintzlaff. Quelle: SPORT BILD