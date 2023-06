Jens Härtel neuer Cheftrainer von Eintracht Braunschweig

Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Jens Härtel als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 54-Jährige erhalte einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, teilte der Verein am Sonntag mit. "Es hat sich in den Gesprächen herauskristallisiert, dass Jens Härtel von seiner Herangehensweise, seiner inhaltlichen Arbeit und sportlichen Ausrichtung sehr gut zu uns passt", ließ sich Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann zitieren.

"Er bringt die Erfahrung und die nötige Klarheit an der Seitenlinie mit, um uns sportlich weiterzuentwickeln", fügte er hinzu. Härtel sagte: "Ich freue mich, Teil von Eintracht Braunschweig und damit eines besonderen Traditionsvereins zu werden und kann es kaum erwarten, die Mannschaft, Mitarbeiter und Fans kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten."



Zuletzt stand Härtel von Januar 2019 bis November 2022 bei Hansa Rostock an der Seitenlinie, wo ihm 2021 der Zweitliga-Aufstieg gelang. Zuvor war er von 2014 bis 2018 Cheftrainer des 1. FC Magdeburg und führte den Verein von der Regionalliga Nordost bis in die 2. Bundesliga. Die Braunschweiger, die die abgelaufene Saison auf Rang 15 beendeten, hatten sich am Freitag von Michael Schiele getrennt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur