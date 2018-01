Ski-Club Willingen hofft auf 50.000 Zuschauer

Die große Euphorie um das Skispringen als begeisternde Wintersportart mit den fantastischen Erfolgen um die deutschen „Adler“ mit Richard Freitag und Andreas Wellinger an der Spitze ist auch in Willingen greifbar. Zwei Wochen vor dem Kult-Weltcup auf der Mühlenkopfschanze vom 2. bis 4. Februar 2018 erfreut sich der Ski-Club Willingen einer großen Ticket-Nachfrage. Aktuell scheint es durchaus möglich, die sehr gute Besucherzahl aus dem Vorjahr (46.700 Fans) an den drei Weltcup-Tagen an der größten Großschanze der Welt nochmals zu steigern.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Weltcup bei den vielen Fans so hoch im Kurs steht“, sagt Weltcup OK Chef und SCW-Präsident Jürgen Hensel. „Für den Einzel-Weltcup am Samstag stehen keine Eintrittskarten mehr zur Verfügung, aber am Freitag und Sonntag gibt es für das Skispringen noch in allen Kategorien Tickets“, so der Chef der auch in diesem Jahr wieder mehr als 1.400 „Free Willis“, wie sich die freiwilligen Helfer gern selbst nennen. Durch den neuen Wettkampfmodus „Willingen Five“ wird insbesondere der Freitag aufgewertet. Die Qualifikation fließt als erster Wertungssprung in die Gesamtwertung ein. Das Rahmenprogramm am Eröffnungstag kann sich sehen lassen. Nach der Quali gibt es die Eröffnungsshow im Weltcup-Stadion mit der Vorstellung der Sportler aus den teilnehmenden Nationen. Es schließt sich ein Live-Auftritt der Band „Scooter“ an, die von den NRW Lokalradios präsentiert wird. Den krönenden Abschluss bildet ein gigantisches Höhenfeuerwerk.

Die beiden Wertungsdurchgänge der Weltcup-Konkurrenzen am Samstag und am Sonntag bestimmen den am Ende besten Skispringer bei „Willingen Five“. Der Champions dieser Premiere erhält ein Extra-Preisgeld von 25.000 Euro und einen fantastischen Siegerpokal. Die Vorfreude auf den FIS Skisprung Weltcup ist riesig, so dass es erneut ein herausragendes Sportfest mit den besten „Adlern“ der Welt geben wird. Willingen ist die Generalprobe und damit das „Einfliegen“ für die unmittelbar im Anschluss beginnenden Olympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang.

Quelle: SC Willingen - Dieter Schütz

